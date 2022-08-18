https://ria.ru/20220818/napadenie-1810617545.html

СМИ: США разрешили Киеву применять американское оружие для ударов по Крыму

СМИ: США разрешили Киеву применять американское оружие для ударов по Крыму - РИА Новости, 19.08.2022

СМИ: США разрешили Киеву применять американское оружие для ударов по Крыму

Соединенные Штаты допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, сообщает Politico со ссылкой на... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-18T23:10

2022-08-18T23:10

2022-08-19T07:13

специальная военная операция на украине

владимир путин

алексей резников

сергей лавров

россия

украина

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.В среду украинский министр обороны Алексей Резников в интервью "Голосу Америки"* заявил о возможности применения оружия, поставленного США, для нападения на Крым.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов. Поставка включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что передача Украине вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.* СМИ, признанное в России иноагентом

https://ria.ru/20220818/kerch-1810607787.html

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

россия

украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, алексей резников, сергей лавров, россия, украина, сша, нато, оон