https://ria.ru/20220818/naemniki-1810375319.html

ВС России уничтожили более 90 наемников в Харькове

ВС России уничтожили более 90 наемников в Харькове - РИА Новости, 18.08.2022

ВС России уничтожили более 90 наемников в Харькове

Вооруженные силы России уничтожили в Харькове более 90 иностранных наемников, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:54

2022-08-18T09:54

2022-08-18T10:05

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска воздушно-космической обороны

харьков

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили в Харькове более 90 иностранных наемников, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков", - сказали в ведомстве.Кроме того, ударами высокоточного оружия ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты в районах Белая Криница (Херсонская область) и Великое Артаково (Николаевская область) уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, харьков