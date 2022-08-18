https://ria.ru/20220818/naemniki-1810375319.html
ВС России уничтожили более 90 наемников в Харькове
ВС России уничтожили более 90 наемников в Харькове - РИА Новости, 18.08.2022
ВС России уничтожили более 90 наемников в Харькове
Вооруженные силы России уничтожили в Харькове более 90 иностранных наемников, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:54
2022-08-18T09:54
2022-08-18T10:05
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
харьков
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили в Харькове более 90 иностранных наемников, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков", - сказали в ведомстве.Кроме того, ударами высокоточного оружия ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты в районах Белая Криница (Херсонская область) и Великое Артаково (Николаевская область) уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, харьков
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Войска воздушно-космической обороны, Харьков
09:54 18.08.2022 (обновлено: 10:05 18.08.2022)
ВС России уничтожили более 90 наемников в Харькове
Минобороны: уничтожены более 90 боевиков в пункте базирования наемников в Харькове