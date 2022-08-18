14:24 18.08.2022 (обновлено: 14:26 18.08.2022)
Ростовские депутаты отправили более 30 тонн муки для хлебопекарен Мариуполя
Депутаты Ростовской области отправили более 30 тонн муки для хлебопекарен в Мариуполе
Мука. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области из фракции "Единая России" направили для хлебопекарен Мариуполя более 30 тонн муки, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко в своем Telegram-канале.
"Депутаты фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Ростовской области организовали доставку в гуманитарный центр партии в Мариуполе 31 тонны муки. Запас позволит в течение трех недель выпекать хлеб, который раздадут жителям освобожденного города", - написал он.
Ищенко отметил, что предварительно депутаты обсудили с центральными структурами партии и коллегами по фракции в заксобрании, какой участок гуманитарной миссии в Мариуполе требует первоочередного внимания. "Приняли решение активно включиться в то направление, которое жизненно важно для наших соседей, возвращающихся к мирной жизни. Свежий хлеб – это каждодневная потребность людей", - уточнил председатель областного парламента.
Выпечкой хлеба занимается предприятие недалеко от Мариуполя. Его сотрудники вернулись на рабочие места после освобождения города. "В наше помещение было прямое попадание, но мы все восстановили. А гуманитарный центр помог нам отремонтировать вытяжную систему для вентиляции. Собрали свой коллектив практически в прежнем составе, и в июне вышли на работу. Потому что надо кормить людей", - приводятся в сообщении слова технолога предприятия Марии Яли.
Хлеб для бесплатной раздачи выпекается по принятому стандарту и ничем не отличается от продукции, которую предприятие производит на продажу.
Ранее детские и школьные библиотеки ДНР, включая Мариуполь, получили более 10 тысяч книг и пособий, собранных жителями Ростовской области, активистами и депутатами областного парламента.
Другие новости региона читайте здесь>>