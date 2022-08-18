https://ria.ru/20220818/muka-1810460360.html

Ростовские депутаты отправили более 30 тонн муки для хлебопекарен Мариуполя

Ростовские депутаты отправили более 30 тонн муки для хлебопекарен Мариуполя - РИА Новости, 18.08.2022

Ростовские депутаты отправили более 30 тонн муки для хлебопекарен Мариуполя

Депутаты законодательного собрания Ростовской области из фракции "Единая России" направили для хлебопекарен Мариуполя более 30 тонн муки, сообщил председатель... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:24

2022-08-18T14:24

2022-08-18T14:26

ростовская область

в мире

мариуполь

ростовская область

донецкая народная республика

единая россия

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области из фракции "Единая России" направили для хлебопекарен Мариуполя более 30 тонн муки, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко в своем Telegram-канале."Депутаты фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Ростовской области организовали доставку в гуманитарный центр партии в Мариуполе 31 тонны муки. Запас позволит в течение трех недель выпекать хлеб, который раздадут жителям освобожденного города", - написал он.Ищенко отметил, что предварительно депутаты обсудили с центральными структурами партии и коллегами по фракции в заксобрании, какой участок гуманитарной миссии в Мариуполе требует первоочередного внимания. "Приняли решение активно включиться в то направление, которое жизненно важно для наших соседей, возвращающихся к мирной жизни. Свежий хлеб – это каждодневная потребность людей", - уточнил председатель областного парламента.Выпечкой хлеба занимается предприятие недалеко от Мариуполя. Его сотрудники вернулись на рабочие места после освобождения города. "В наше помещение было прямое попадание, но мы все восстановили. А гуманитарный центр помог нам отремонтировать вытяжную систему для вентиляции. Собрали свой коллектив практически в прежнем составе, и в июне вышли на работу. Потому что надо кормить людей", - приводятся в сообщении слова технолога предприятия Марии Яли.Хлеб для бесплатной раздачи выпекается по принятому стандарту и ничем не отличается от продукции, которую предприятие производит на продажу.Ранее детские и школьные библиотеки ДНР, включая Мариуполь, получили более 10 тысяч книг и пособий, собранных жителями Ростовской области, активистами и депутатами областного парламента.

https://ria.ru/20220815/zerno-1809622109.html

мариуполь

ростовская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, ростовская область, донецкая народная республика, единая россия, александр ищенко