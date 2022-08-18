https://ria.ru/20220818/moskva-1811337951.html
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары - РИА Новости, 22.08.2022
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-18T17:28
2022-08-18T17:28
2022-08-22T15:54
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москва
петр бирюков
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней."Все без исключения городские службы переведены на усиленный режим работы. Для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. На озелененных территориях выставлены посты дежурной поливомоечной техники, оборудованной первичными средствами пожаротушения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала предприятий комплекса городского хозяйства, префектур административных округов и управ районов.Сообщается, что усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, оказывается помощь в локализации ландшафтных пожаров Рязанской и Владимирской областям. Чтобы минимизировать дискомфорт от смога, который приносит потоками ветра из соседних регионов, каждые два часа поливомоечная техника проводит аэрацию", – цитируют в сообщении Бирюкова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней.
"Все без исключения городские службы переведены на усиленный режим работы. Для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. На озелененных территориях выставлены посты дежурной поливомоечной техники, оборудованной первичными средствами пожаротушения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
Отмечается, что организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала предприятий комплекса городского хозяйства, префектур административных округов и управ районов.
Сообщается, что усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
, оказывается помощь в локализации ландшафтных пожаров Рязанской и Владимирской областям
. Чтобы минимизировать дискомфорт от смога, который приносит потоками ветра из соседних регионов, каждые два часа поливомоечная техника проводит аэрацию", – цитируют в сообщении Бирюкова.