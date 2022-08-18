https://ria.ru/20220818/moskva-1811337951.html

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары - РИА Новости, 22.08.2022

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-18T17:28

2022-08-18T17:28

2022-08-22T15:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

сергей собянин

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800755538_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_459db75eff2476b2daef6c8b142ee30f.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней."Все без исключения городские службы переведены на усиленный режим работы. Для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. На озелененных территориях выставлены посты дежурной поливомоечной техники, оборудованной первичными средствами пожаротушения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала предприятий комплекса городского хозяйства, префектур административных округов и управ районов.Сообщается, что усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, оказывается помощь в локализации ландшафтных пожаров Рязанской и Владимирской областям. Чтобы минимизировать дискомфорт от смога, который приносит потоками ветра из соседних регионов, каждые два часа поливомоечная техника проводит аэрацию", – цитируют в сообщении Бирюкова.

https://ria.ru/20220817/musor-1810224440.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, сергей собянин, городское хозяйство москвы