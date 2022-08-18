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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары - РИА Новости, 22.08.2022
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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары - РИА Новости, 22.08.2022
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-18T17:28
2022-08-22T15:54
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москва
петр бирюков
сергей собянин
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней."Все без исключения городские службы переведены на усиленный режим работы. Для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. На озелененных территориях выставлены посты дежурной поливомоечной техники, оборудованной первичными средствами пожаротушения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала предприятий комплекса городского хозяйства, префектур административных округов и управ районов.Сообщается, что усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, оказывается помощь в локализации ландшафтных пожаров Рязанской и Владимирской областям. Чтобы минимизировать дискомфорт от смога, который приносит потоками ветра из соседних регионов, каждые два часа поливомоечная техника проводит аэрацию", – цитируют в сообщении Бирюкова.
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москва, петр бирюков, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы
17:28 18.08.2022 (обновлено: 15:54 22.08.2022)
 

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней.
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"Все без исключения городские службы переведены на усиленный режим работы. Для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. На озелененных территориях выставлены посты дежурной поливомоечной техники, оборудованной первичными средствами пожаротушения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала предприятий комплекса городского хозяйства, префектур административных округов и управ районов.
Сообщается, что усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, оказывается помощь в локализации ландшафтных пожаров Рязанской и Владимирской областям. Чтобы минимизировать дискомфорт от смога, который приносит потоками ветра из соседних регионов, каждые два часа поливомоечная техника проводит аэрацию", – цитируют в сообщении Бирюкова.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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