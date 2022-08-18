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В Москве ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади - РИА Новости, 22.08.2022
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В Москве ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади
В Москве ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади - РИА Новости, 22.08.2022
В Москве ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади
Городские службы Москвы ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-18T15:23
2022-08-22T15:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Помыли фонтанный комплекс на Манежной площади ко Дню города. Городская легенда гласит, что в нем бежит река Неглинка: берет начало из небольшого фонтана "Улитка" и стекает по ступеням. Тщательно очистили специальным шампунем гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Здесь дед с золотой рыбкой, медведь и волк, лисица и журавль, Царевна-лебедь, Аленушка на камне, Иван-царевич с Царевной-лягушкой, утка с утятами, русалочка. В преддверии Дня города "искупали коней", символизирующих времена года, промыли "Завесы" – ее струи бьют через пешеходную дорожку и образуют водную "арку", и фонтан "Часы Мира", струи которого омывают стеклянный купол центрального атриума подземного торгового комплекса", - говорится в сообщении.
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
15:23 18.08.2022 (обновлено: 15:02 22.08.2022)
 

В Москве ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Помыли фонтанный комплекс на Манежной площади ко Дню города. Городская легенда гласит, что в нем бежит река Неглинка: берет начало из небольшого фонтана "Улитка" и стекает по ступеням. Тщательно очистили специальным шампунем гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Здесь дед с золотой рыбкой, медведь и волк, лисица и журавль, Царевна-лебедь, Аленушка на камне, Иван-царевич с Царевной-лягушкой, утка с утятами, русалочка. В преддверии Дня города "искупали коней", символизирующих времена года, промыли "Завесы" – ее струи бьют через пешеходную дорожку и образуют водную "арку", и фонтан "Часы Мира", струи которого омывают стеклянный купол центрального атриума подземного торгового комплекса", - говорится в сообщении.
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