https://ria.ru/20220818/moskva-1811321502.html

В Москве ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади

В Москве ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади - РИА Новости, 22.08.2022

В Москве ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади

Городские службы Москвы ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-18T15:23

2022-08-18T15:23

2022-08-22T15:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Помыли фонтанный комплекс на Манежной площади ко Дню города. Городская легенда гласит, что в нем бежит река Неглинка: берет начало из небольшого фонтана "Улитка" и стекает по ступеням. Тщательно очистили специальным шампунем гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Здесь дед с золотой рыбкой, медведь и волк, лисица и журавль, Царевна-лебедь, Аленушка на камне, Иван-царевич с Царевной-лягушкой, утка с утятами, русалочка. В преддверии Дня города "искупали коней", символизирующих времена года, промыли "Завесы" – ее струи бьют через пешеходную дорожку и образуют водную "арку", и фонтан "Часы Мира", струи которого омывают стеклянный купол центрального атриума подземного торгового комплекса", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220817/zakaznik-1810185337.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы