https://ria.ru/20220818/moskva-1811321502.html
В Москве ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади
В Москве ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади - РИА Новости, 22.08.2022
В Москве ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади
Городские службы Москвы ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-18T15:23
2022-08-18T15:23
2022-08-22T15:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1811321502.jpg?1661169730
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы ко Дню города промыли фонтанный комплекс на Манежной площади, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Помыли фонтанный комплекс на Манежной площади ко Дню города. Городская легенда гласит, что в нем бежит река Неглинка: берет начало из небольшого фонтана "Улитка" и стекает по ступеням. Тщательно очистили специальным шампунем гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Здесь дед с золотой рыбкой, медведь и волк, лисица и журавль, Царевна-лебедь, Аленушка на камне, Иван-царевич с Царевной-лягушкой, утка с утятами, русалочка. В преддверии Дня города "искупали коней", символизирующих времена года, промыли "Завесы" – ее струи бьют через пешеходную дорожку и образуют водную "арку", и фонтан "Часы Мира", струи которого омывают стеклянный купол центрального атриума подземного торгового комплекса", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220817/zakaznik-1810185337.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы