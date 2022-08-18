https://ria.ru/20220818/moskva-1810391397.html

На дороги Москвы нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно дети!"

На дороги Москвы нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно дети!" - РИА Новости, 18.08.2022

На дороги Москвы нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно дети!"

Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний около 10 тысяч дублирующих знаков "Осторожно, дети!", сообщил... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:56

2022-08-18T10:56

2022-08-18T10:56

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автомобильные дороги

петр бирюков

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний около 10 тысяч дублирующих знаков "Осторожно, дети!", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводим работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесено около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", - сказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что главная задача дополнительной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге, а значит необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным."Разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится вручную холодным пластиком, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работ. В состав материала входят специальные стеклошарики, которые усиливают светоотражение, что повышает безопасность дорожного движения", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы по нанесению дорожной разметки проводились с частичным перекрытием движения в ночное время, когда ниже трафик.

https://realty.ria.ru/20220817/moskva-1809629820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, автомобильные дороги, петр бирюков