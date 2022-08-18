https://ria.ru/20220818/mosfilm-1810352697.html
Инженер сообщил о производственной загруженности киноконцерна "Мосфильм"
Инженер сообщил о производственной загруженности киноконцерна "Мосфильм" - РИА Новости, 18.08.2022
Инженер сообщил о производственной загруженности киноконцерна "Мосфильм"
Киноконцерн "Мосфильм" работает как прежде, все основные производственные мощности загружены на 100%, сообщил РИА Новости главный инженер-технолог киноконцерна... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T07:22
2022-08-18T07:22
2022-08-18T10:26
культура
мосфильм
новости культуры
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киноконцерн "Мосфильм" работает как прежде, все основные производственные мощности загружены на 100%, сообщил РИА Новости главный инженер-технолог киноконцерна Алексей Сеньковский.Он отметил, что к концу года планируется принять в эксплуатацию еще один киносъемочный павильон и киноконцертный комплекс.
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Культура, Мосфильм, Новости культуры
07:22 18.08.2022 (обновлено: 10:26 18.08.2022)
Инженер сообщил о производственной загруженности киноконцерна "Мосфильм"
Инженер Сеньковский сообщил о нормальной работе и максимальной загруженности "Мосфильма"