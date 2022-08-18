https://ria.ru/20220818/mosfilm-1810352697.html

Инженер сообщил о производственной загруженности киноконцерна "Мосфильм"

Инженер сообщил о производственной загруженности киноконцерна "Мосфильм" - РИА Новости, 18.08.2022

Инженер сообщил о производственной загруженности киноконцерна "Мосфильм"

Киноконцерн "Мосфильм" работает как прежде, все основные производственные мощности загружены на 100%, сообщил РИА Новости главный инженер-технолог киноконцерна... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T07:22

2022-08-18T07:22

2022-08-18T10:26

культура

мосфильм

новости культуры

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киноконцерн "Мосфильм" работает как прежде, все основные производственные мощности загружены на 100%, сообщил РИА Новости главный инженер-технолог киноконцерна Алексей Сеньковский.Он отметил, что к концу года планируется принять в эксплуатацию еще один киносъемочный павильон и киноконцертный комплекс.

https://ria.ru/20220708/mikhalkov-1801293807.html

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мосфильм, новости культуры