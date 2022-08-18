https://ria.ru/20220818/medvedev-1810393996.html

Медведев заявил о нежелании ЕС участвовать в военных действиях за Киев

Медведев заявил о нежелании ЕС участвовать в военных действиях за Киев - РИА Новости, 18.08.2022

Медведев заявил о нежелании ЕС участвовать в военных действиях за Киев

От трех четвертей до 90% граждан стран Евросоюза не хотят участвовать в военных действиях на стороне Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:00

2022-08-18T11:00

2022-08-18T11:00

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

политика

евросоюз

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. От трех четвертей до 90% граждан стран Евросоюза не хотят участвовать в военных действиях на стороне Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."В военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90 процентов граждан ЕС. Хотя, судя по социологическому опросу, этого все-таки не исключают дебиловатые европейские политики", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, евросоюз