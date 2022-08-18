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Медведев заявил о нежелании ЕС участвовать в военных действиях за Киев - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/medvedev-1810393996.html
Медведев заявил о нежелании ЕС участвовать в военных действиях за Киев
Медведев заявил о нежелании ЕС участвовать в военных действиях за Киев - РИА Новости, 18.08.2022
Медведев заявил о нежелании ЕС участвовать в военных действиях за Киев
От трех четвертей до 90% граждан стран Евросоюза не хотят участвовать в военных действиях на стороне Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:00
2022-08-18T11:00
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
политика
евросоюз
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. От трех четвертей до 90% граждан стран Евросоюза не хотят участвовать в военных действиях на стороне Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."В военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90 процентов граждан ЕС. Хотя, судя по социологическому опросу, этого все-таки не исключают дебиловатые европейские политики", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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дмитрий медведев, политика, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Политика, Евросоюз
11:00 18.08.2022
 
Медведев заявил о нежелании ЕС участвовать в военных действиях за Киев

Медведев: до 90% граждан ЕС не хотят участвовать в военных действиях на стороне Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. От трех четвертей до 90% граждан стран Евросоюза не хотят участвовать в военных действиях на стороне Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90 процентов граждан ЕС. Хотя, судя по социологическому опросу, этого все-таки не исключают дебиловатые европейские политики", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевПолитикаЕвросоюз
 
 
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