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Медведев заявил о нежелании ЕС участвовать в военных действиях за Киев
Медведев заявил о нежелании ЕС участвовать в военных действиях за Киев - РИА Новости, 18.08.2022
Медведев заявил о нежелании ЕС участвовать в военных действиях за Киев
От трех четвертей до 90% граждан стран Евросоюза не хотят участвовать в военных действиях на стороне Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:00
2022-08-18T11:00
2022-08-18T11:00
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
политика
евросоюз
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. От трех четвертей до 90% граждан стран Евросоюза не хотят участвовать в военных действиях на стороне Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."В военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90 процентов граждан ЕС. Хотя, судя по социологическому опросу, этого все-таки не исключают дебиловатые европейские политики", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, политика, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Политика, Евросоюз
Медведев заявил о нежелании ЕС участвовать в военных действиях за Киев
Медведев: до 90% граждан ЕС не хотят участвовать в военных действиях на стороне Киева