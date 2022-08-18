https://ria.ru/20220818/mayak-1810571062.html

В Германии накренился знаменитый Бременский маяк

В Германии накренился знаменитый Бременский маяк - РИА Новости, 18.08.2022

В Германии накренился знаменитый Бременский маяк

Знаменитый маяк в Бремерхафене на северо-западе ФРГ накренился, предварительная причина - изношенность пирса и снижение уровня воды в реке Везер, судоходство в... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:48

2022-08-18T18:48

2022-08-18T18:58

в мире

германия

северное море

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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Знаменитый маяк в Бремерхафене на северо-западе ФРГ накренился, предварительная причина - изношенность пирса и снижение уровня воды в реке Везер, судоходство в порту пока приостановлено, сообщили в четверг немецкие СМИ.На многочисленных фотографиях в СМИ и социальных сетях видно, что маяк в настоящее время накренился примерно на 20 градусов относительно фундамента. Есть угроза его падения ввиду дальнейшего понижения уровня воды, которая пока еще поддерживает маяк, сообщило Radio Bremen со ссылкой на представителя полиции.Причиной инцидента также могла стать общая изношенность гавани, северная часть которой частично обрушилась в ночь на четверг, сообщил телеканал n-tv со ссылкой на представителей властей города.На сайте города Бремерхафен указано, что маяк на северной стороне гавани считается старейшим, расположенном на суше маяком на побережье Северного моря, который до сих пор находится в эксплуатации. Он считается одним из самых красивых маяков и символом города Бремерхафен. Маяк был построен в 1853 году архитектором Симоном Лошеном в стиле северогерманской неоготики. Под маяком расположены шлюзы для входа судов в порт Neuer Hafen.Уровень воды в реках Германии, в том числе в таких крупных водных магистралях, как Эльба и Рейн, критически упал в минувшие недели из-за сухой жаркой погоды. Судоходство ограничено, в настоящее время легкие баржи ходят только на отдельных участках Рейна. Как сообщил в среду телеканал Welt, цены на бензин и дизель в ФРГ обновили рост в связи с фактической остановкой водного транспорта.Федеральная ассоциация немецкой промышленности (BDI) выразила 16 августа обеспокоенность в связи с ситуацией в области логистики на фоне обмеления рек в Германии из-за продолжающейся засухи. Результатом такого развития могут стать нарушения в логистике, сокращение и простой производства, перевод сотрудников на неполный рабочий день, заявили в ассоциации.Как сообщил в четверг телеканал Welt, из-за обмеления Эльбы и Рейна на поверхности показались "голодные камни", которые видны из воды только в сезоны очень сильной засухи. Местные жители фиксируют их появление, так как вызвавшее его падение уровня воды может привести также к гибели урожая.

https://ria.ru/20220816/obmelenie-1810052657.html

https://ria.ru/20220718/es-1803203323.html

германия

северное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, северное море