https://ria.ru/20220818/litva-1810592724.html

В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис

В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис - РИА Новости, 18.08.2022

В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис

Российским туристам в Литве запретили посещать усадьбу Пакруойис, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:50

2022-08-18T19:50

2022-08-18T22:11

россия

германия

евросоюз

санкции в отношении россии

литва

в мире

татьяна москалькова

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российским туристам в Литве запретили посещать усадьбу Пакруойис, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Она отметила, что такая дискриминация не находит повсеместной поддержки."Как и в случае с призывами Прибалтийских стран запретить гражданам России въезд в страны ЕС, проявления этой чудовищной дискриминации не находят поддержки более разумных европейских коллег", — сообщила Москалькова.Она напомнила, что парламентская партия Германии "Альтернатива для Германии" выступила против ограничений россиян в праве на передвижение."Железный занавес давно рухнул, и люди от этого стали только счастливее. Искренне надеюсь, что ошибки прошлого никогда не повторятся", — подчеркнула омбудсмен.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.

https://ria.ru/20220817/vizy-1810236461.html

https://ria.ru/20220817/litve-1810217202.html

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россия, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, литва, в мире, татьяна москалькова