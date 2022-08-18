Рейтинг@Mail.ru
В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/litva-1810592724.html
В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис
В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис - РИА Новости, 18.08.2022
В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис
Российским туристам в Литве запретили посещать усадьбу Пакруойис, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:50
2022-08-18T22:11
россия
германия
евросоюз
санкции в отношении россии
литва
в мире
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810595205_0:339:2560:1779_1920x0_80_0_0_3cb4b60138045b217270568edb165f24.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российским туристам в Литве запретили посещать усадьбу Пакруойис, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Она отметила, что такая дискриминация не находит повсеместной поддержки."Как и в случае с призывами Прибалтийских стран запретить гражданам России въезд в страны ЕС, проявления этой чудовищной дискриминации не находят поддержки более разумных европейских коллег", — сообщила Москалькова.Она напомнила, что парламентская партия Германии "Альтернатива для Германии" выступила против ограничений россиян в праве на передвижение."Железный занавес давно рухнул, и люди от этого стали только счастливее. Искренне надеюсь, что ошибки прошлого никогда не повторятся", — подчеркнула омбудсмен.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.
https://ria.ru/20220817/vizy-1810236461.html
https://ria.ru/20220817/litve-1810217202.html
россия
германия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810595205_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_935b346f26b5b850a9e17d837ac1ee4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, литва, в мире, татьяна москалькова
Россия, Германия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Литва, В мире, Татьяна Москалькова
19:50 18.08.2022 (обновлено: 22:11 18.08.2022)
 
В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис

Москалькова осудила запрет на посещение усадьбы Пакруойис в Литве для российских туристов

CC BY-SA 3.0 / Rimantas Lazdynas / Pakruojodvaras11Усадьба Пакруойис, Литва
Усадьба Пакруойис, Литва - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Rimantas Lazdynas / Pakruojodvaras11
Усадьба Пакруойис, Литва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российским туристам в Литве запретили посещать усадьбу Пакруойис, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"И вновь грубейшее нарушение прав человека! В Литве запретили вход российским туристам в крупнейшую усадьбу Прибалтики Пакруойис", — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Она отметила, что такая дискриминация не находит повсеместной поддержки.
"Как и в случае с призывами Прибалтийских стран запретить гражданам России въезд в страны ЕС, проявления этой чудовищной дискриминации не находят поддержки более разумных европейских коллег", — сообщила Москалькова.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 15:51Туризм
В МИД Литвы выступили за аннулирование туристических шенгенских виз россиян
Она напомнила, что парламентская партия Германии "Альтернатива для Германии" выступила против ограничений россиян в праве на передвижение.
"Железный занавес давно рухнул, и люди от этого стали только счастливее. Искренне надеюсь, что ошибки прошлого никогда не повторятся", — подчеркнула омбудсмен.
После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.
На одной из улиц Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 15:13Туризм
В Литве отелям и кафе не рекомендовали отказывать в сервисе россиянам
 
РоссияГерманияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЛитваВ миреТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала