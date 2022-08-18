https://ria.ru/20220818/litva-1810592724.html
В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис
В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис - РИА Новости, 18.08.2022
В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис
Российским туристам в Литве запретили посещать усадьбу Пакруойис, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:50
2022-08-18T19:50
2022-08-18T22:11
россия
германия
евросоюз
санкции в отношении россии
литва
в мире
татьяна москалькова
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российским туристам в Литве запретили посещать усадьбу Пакруойис, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Она отметила, что такая дискриминация не находит повсеместной поддержки."Как и в случае с призывами Прибалтийских стран запретить гражданам России въезд в страны ЕС, проявления этой чудовищной дискриминации не находят поддержки более разумных европейских коллег", — сообщила Москалькова.Она напомнила, что парламентская партия Германии "Альтернатива для Германии" выступила против ограничений россиян в праве на передвижение."Железный занавес давно рухнул, и люди от этого стали только счастливее. Искренне надеюсь, что ошибки прошлого никогда не повторятся", — подчеркнула омбудсмен.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.
https://ria.ru/20220817/vizy-1810236461.html
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россия, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, литва, в мире, татьяна москалькова
Россия, Германия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Литва, В мире, Татьяна Москалькова
19:50 18.08.2022 (обновлено: 22:11 18.08.2022)
В Литве запретили российским туристам посещать усадьбу Пакруойис
Москалькова осудила запрет на посещение усадьбы Пакруойис в Литве для российских туристов