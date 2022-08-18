https://ria.ru/20220818/lager-1810466418.html
Роспотребнадзор приостановил работу летнего лагеря "Юнга" в Приморье
Роспотребнадзор приостановил работу летнего лагеря "Юнга" в Приморье - РИА Новости, 18.08.2022
Роспотребнадзор приостановил работу летнего лагеря "Юнга" в Приморье
Специалисты Роспотребнадзора проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции в летнем лагере "Юнга" во... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:43
2022-08-18T14:43
2022-08-18T14:43
происшествия
владивосток
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
приморский край
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции в летнем лагере "Юнга" во Владивостоке, где была зафиксирована вспышка заболеваемости острой кишечной инфекцией, работа лагеря временно приостановлена, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в детском лагере "Юнга" во Владивостоке. По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции, в том числе среди 18 детей. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние не вызывает опасений."При поступлении информации о вспышке заболевания (17.08.22) специалистами управления незамедлительно начат комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции. Инфекционный очаг локализован. В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы воды, продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды", - говорится в сообщении.В настоящее время продолжается проведение противоэпидемических мероприятий и бактериологических лабораторных исследований, уточнили в управлении."Управлением вынесен временный запрет на деятельность лагеря. Материалы по факту регистрации групповой заболеваемости направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности учреждения. Работа по инциденту ведется в тесном взаимодействии со следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю", - отметили в ведомстве.В ходе эпидемиологического расследования уже выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе несоблюдение требований к температурному режиму хранения продуктов и их товарному соседству, а также хранение личных вещей в помещениях для приготовления пищи и ряд других, уточнили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20220816/delo-1810025503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), приморский край
Происшествия, Владивосток, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Приморский край
Роспотребнадзор приостановил работу летнего лагеря "Юнга" в Приморье
Роспотребнадзор приостановил работу летнего лагеря "Юнга" в Приморье, где отравились дети
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции в летнем лагере "Юнга" во Владивостоке, где была зафиксирована вспышка заболеваемости острой кишечной инфекцией, работа лагеря временно приостановлена, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в детском лагере "Юнга" во Владивостоке
. По данным Роспотребнадзора
, зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции, в том числе среди 18 детей. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние не вызывает опасений.
"При поступлении информации о вспышке заболевания (17.08.22) специалистами управления незамедлительно начат комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции. Инфекционный очаг локализован. В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы воды, продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается проведение противоэпидемических мероприятий и бактериологических лабораторных исследований, уточнили в управлении.
"Управлением вынесен временный запрет на деятельность лагеря. Материалы по факту регистрации групповой заболеваемости направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности учреждения. Работа по инциденту ведется в тесном взаимодействии со следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю", - отметили в ведомстве.
В ходе эпидемиологического расследования уже выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе несоблюдение требований к температурному режиму хранения продуктов и их товарному соседству, а также хранение личных вещей в помещениях для приготовления пищи и ряд других, уточнили в Роспотребнадзоре.