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Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2022
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Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2022
Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав России добавил два новых препарата в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции - "Ингавирин" и нирматрелвир+ритонавир (известный под торговыми... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:49
2022-08-18T12:57
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Минздрав России добавил два новых препарата в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции - "Ингавирин" и нирматрелвир+ритонавир (известный под торговыми наименованиями "Миробивир" и "Скайвира"), соответствующий документ опубликован на сайте министерства здравоохранения России.В четверг Минздрав опубликовал обновленную версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции."Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: Фавипиравир, Молнупиравир, Нирматрелвир+ритонавир, Ремдесивир, Синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), Иммуноглобулин человека против COVID-19, ИФН-α, Умифеновир, Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, Касиривимаб +имдевимаб", - говорится в документе.В предыдущей версии рекомендаций не содержалось информации о препаратах имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, известного под торговым наименование "Ингавирин", и о препарате нирматрелвир+ритонавир, зарегистрированного в России под торговыми наименования "Миробивир" и "Скайвира".В пресс-службе Минздрава России уточнили, что обновленный документ дополнен также информацией о новых вакцинных препаратах, которые доступны для вакцинации в стране, а также расширен и дополнен раздел о ведении особых групп пациентов – с сахарным диабетом и психическими расстройствами.Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в практической работе, пояснили в пресс-службе.
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общество, коронавирус в россии, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Коронавирус в России, Россия, Коронавирус COVID-19
11:49 18.08.2022 (обновлено: 12:57 18.08.2022)
 
Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19, в список препаратов добавили Ингавирин

© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Минздрав России добавил два новых препарата в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции - "Ингавирин" и нирматрелвир+ритонавир (известный под торговыми наименованиями "Миробивир" и "Скайвира"), соответствующий документ опубликован на сайте министерства здравоохранения России.
В четверг Минздрав опубликовал обновленную версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
"Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: Фавипиравир, Молнупиравир, Нирматрелвир+ритонавир, Ремдесивир, Синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), Иммуноглобулин человека против COVID-19, ИФН-α, Умифеновир, Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, Касиривимаб +имдевимаб", - говорится в документе.
В предыдущей версии рекомендаций не содержалось информации о препаратах имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, известного под торговым наименование "Ингавирин", и о препарате нирматрелвир+ритонавир, зарегистрированного в России под торговыми наименования "Миробивир" и "Скайвира".
В пресс-службе Минздрава России уточнили, что обновленный документ дополнен также информацией о новых вакцинных препаратах, которые доступны для вакцинации в стране, а также расширен и дополнен раздел о ведении особых групп пациентов – с сахарным диабетом и психическими расстройствами.
Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в практической работе, пояснили в пресс-службе.
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