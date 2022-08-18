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В Москве за сутки госпитализировали 449 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 449 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 449 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 9080 случаев COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:17
2022-08-18T11:17
2022-08-18T11:17
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 9080 случаев COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 9080, госпитализировано - 449 человек, выздоровело - 7355 человек, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 10241 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 937 355 случая коронавируса, выздоровели 2 703 578 человек, умерли 44 781 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 449 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 9080 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек