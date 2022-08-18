https://ria.ru/20220818/koronavirus-1810397946.html

В России за сутки госпитализировали 3273 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3273 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2022

В России за сутки госпитализировали 3273 человека с COVID-19

Более 3,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 3,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:07

2022-08-18T11:07

2022-08-18T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Более 3,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 3,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 18 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 3 273 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 42 регионах, снижение - в 42, ситуация не изменилась в одном.Согласно сообщению, в стране за сутки выздоровели 21 491 человек, это на 5,2% меньше в сравнении с 17 августа."Выявлено 35 809 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 62 человека", — также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220817/covid-19-1810129505.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия