https://ria.ru/20220818/koronavirus-1810397946.html
В России за сутки госпитализировали 3273 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3273 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2022
В России за сутки госпитализировали 3273 человека с COVID-19
Более 3,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 3,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:07
2022-08-18T11:07
2022-08-18T11:07
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Более 3,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 3,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 18 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 3 273 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 42 регионах, снижение - в 42, ситуация не изменилась в одном.Согласно сообщению, в стране за сутки выздоровели 21 491 человек, это на 5,2% меньше в сравнении с 17 августа."Выявлено 35 809 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 62 человека", — также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220817/covid-19-1810129505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Россия
В России за сутки госпитализировали 3273 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 35 809 новых случаев заражения коронавирусом