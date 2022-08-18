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В России за сутки госпитализировали 3273 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220818/koronavirus-1810397946.html
В России за сутки госпитализировали 3273 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3273 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2022
В России за сутки госпитализировали 3273 человека с COVID-19
Более 3,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 3,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:07
2022-08-18T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Более 3,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 3,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 18 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 3 273 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 42 регионах, снижение - в 42, ситуация не изменилась в одном.Согласно сообщению, в стране за сутки выздоровели 21 491 человек, это на 5,2% меньше в сравнении с 17 августа."Выявлено 35 809 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 62 человека", — также говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Россия
11:07 18.08.2022
 
В России за сутки госпитализировали 3273 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 35 809 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВрачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Врачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Более 3,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 3,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 18 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 3 273 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%", — говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 42 регионах, снижение - в 42, ситуация не изменилась в одном.
Согласно сообщению, в стране за сутки выздоровели 21 491 человек, это на 5,2% меньше в сравнении с 17 августа.
"Выявлено 35 809 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 62 человека", — также говорится в сообщении.
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