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"Ростех" показал комплекс для наведения зенитных систем с помощью авиации - РИА Новости, 18.08.2022
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"Ростех" показал комплекс для наведения зенитных систем с помощью авиации
"Ростех" показал комплекс для наведения зенитных систем с помощью авиации - РИА Новости, 18.08.2022
"Ростех" показал комплекс для наведения зенитных систем с помощью авиации
"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" аппаратуру для наведения новейших зенитных систем с помощью авиации, рассказали журналистам в пресс-службе холдинга. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:03
2022-08-18T11:03
россия
российская электроника
ростех
форум "армия-2022"
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КУБИНКА, 18 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" показала на "Армии-2022" аппаратуру для наведения новейших зенитных систем с помощью авиации, рассказали журналистам в пресс-службе холдинга."Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" представил оборудование из состава программно-аппаратного комплекса "Крыло-А". Комплекс может устанавливаться на самолеты дальней и транспортной авиации и способен наводить в режиме реального времени на противника новейшие зенитные системы", - сказали в пресс-службе.Там отметили, что впервые представленные на выставке образцы оборудования применяются в составе автоматизированных систем управления войсками, а также новейшего программно-аппаратного комплекса "Крыло-А", предназначенного для установки на самолеты дальней и военно-транспортной авиации.Аппаратура разработана Калужским НИИ телемеханических устройств (входит в "Росэлектронику")."Представленное оборудование в составе станций радиотехнической разведки, установленных на стратегических бомбардировщиках и военно-транспортных самолетах, позволяет с высокой точностью обнаруживать летательные аппараты противника. Полученные данные передаются на позиции подразделений ПВО, что позволяет существенно повысить их боеготовность", - сообщил генеральный директор КНИИТМУ Александр Алексеев."Крыло-А" — это автоматизированная система дальней авиации и военно-транспортной авиации с функциями автоматизированной системы боевого управления. Она отображает в реальном времени координаты самолетов, их параметры и техническое состояние. Также АСУ передает на наземные пункты управления данные с бортовых систем радиотехнической разведки сведения о воздушной обстановке.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20220818/vooruzhenie-1810358067.html
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россия, российская электроника, ростех, форум "армия-2022"
Россия, Российская электроника, Ростех, Форум "Армия-2022"
11:03 18.08.2022
 
"Ростех" показал комплекс для наведения зенитных систем с помощью авиации

"Ростех" показал на "Армии-2022" комплекс для наведения зенитных систем с помощью авиации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" . Архивное фото
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КУБИНКА, 18 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" показала на "Армии-2022" аппаратуру для наведения новейших зенитных систем с помощью авиации, рассказали журналистам в пресс-службе холдинга.
"Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" представил оборудование из состава программно-аппаратного комплекса "Крыло-А". Комплекс может устанавливаться на самолеты дальней и транспортной авиации и способен наводить в режиме реального времени на противника новейшие зенитные системы", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что впервые представленные на выставке образцы оборудования применяются в составе автоматизированных систем управления войсками, а также новейшего программно-аппаратного комплекса "Крыло-А", предназначенного для установки на самолеты дальней и военно-транспортной авиации.
Аппаратура разработана Калужским НИИ телемеханических устройств (входит в "Росэлектронику").
Стенд Рособоронэкспорта - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Российскими антидронными комплексами заинтересовались за рубежом
"Представленное оборудование в составе станций радиотехнической разведки, установленных на стратегических бомбардировщиках и военно-транспортных самолетах, позволяет с высокой точностью обнаруживать летательные аппараты противника. Полученные данные передаются на позиции подразделений ПВО, что позволяет существенно повысить их боеготовность", - сообщил генеральный директор КНИИТМУ Александр Алексеев.
"Крыло-А" — это автоматизированная система дальней авиации и военно-транспортной авиации с функциями автоматизированной системы боевого управления. Она отображает в реальном времени координаты самолетов, их параметры и техническое состояние. Также АСУ передает на наземные пункты управления данные с бортовых систем радиотехнической разведки сведения о воздушной обстановке.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
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