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Посол КНДР в России хочет провести несколько встреч на ВЭФ - РИА Новости, 18.08.2022
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Посол КНДР в России хочет провести несколько встреч на ВЭФ
Посол КНДР в России хочет провести несколько встреч на ВЭФ - РИА Новости, 18.08.2022
Посол КНДР в России хочет провести несколько встреч на ВЭФ
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что примет участие в Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке, рассчитывает провести ряд встреч. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:44
2022-08-18T18:44
антон кобяков
владивосток
россия
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что примет участие в Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке, рассчитывает провести ряд встреч."Мы уделяем особое внимание участию в Восточном экономическом форуме. Но надо сказать, что на данный момент границы между КНДР и Россией закрыты. Поэтому я как посол буду принимать участие в этом форуме. Мы ожидаем в рамках форума провести ряд встреч и переговоров с представителями российской стороны", - сказал посол журналистамВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).Главная тема ВЭФ-2022 - "На пути к многополярному миру". В деловую программу войдет более 70 мероприятий. Запланированы также культурная и спортивная программы. Свое участие подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий, сообщал ранее ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. По его мнению, эти показатели подтверждают репутацию форума как ведущего международного мероприятия и дискуссионной площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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антон кобяков, владивосток, россия, дальневосточный федеральный университет
Антон Кобяков, Владивосток, Россия, Дальневосточный федеральный университет
18:44 18.08.2022
 
Посол КНДР в России хочет провести несколько встреч на ВЭФ

Посол КНДР в России Син Хон Чхоль рассчитывает провести несколько встреч в ходе ВЭФ

© Фото : предоставлено посольством КНДРПосол КНДР в Москве Син Хон Чхоль
Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : предоставлено посольством КНДР
Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что примет участие в Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке, рассчитывает провести ряд встреч.
"Мы уделяем особое внимание участию в Восточном экономическом форуме. Но надо сказать, что на данный момент границы между КНДР и Россией закрыты. Поэтому я как посол буду принимать участие в этом форуме. Мы ожидаем в рамках форума провести ряд встреч и переговоров с представителями российской стороны", - сказал посол журналистам
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Главная тема ВЭФ-2022 - "На пути к многополярному миру". В деловую программу войдет более 70 мероприятий. Запланированы также культурная и спортивная программы. Свое участие подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий, сообщал ранее ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. По его мнению, эти показатели подтверждают репутацию форума как ведущего международного мероприятия и дискуссионной площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 05:53
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Антон КобяковВладивостокРоссияДальневосточный федеральный университет
 
 
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