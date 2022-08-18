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Посол КНДР в России хочет провести несколько встреч на ВЭФ
Посол КНДР в России хочет провести несколько встреч на ВЭФ - РИА Новости, 18.08.2022
Посол КНДР в России хочет провести несколько встреч на ВЭФ
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что примет участие в Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке, рассчитывает провести ряд встреч. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:44
2022-08-18T18:44
2022-08-18T18:44
антон кобяков
владивосток
россия
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что примет участие в Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке, рассчитывает провести ряд встреч."Мы уделяем особое внимание участию в Восточном экономическом форуме. Но надо сказать, что на данный момент границы между КНДР и Россией закрыты. Поэтому я как посол буду принимать участие в этом форуме. Мы ожидаем в рамках форума провести ряд встреч и переговоров с представителями российской стороны", - сказал посол журналистамВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).Главная тема ВЭФ-2022 - "На пути к многополярному миру". В деловую программу войдет более 70 мероприятий. Запланированы также культурная и спортивная программы. Свое участие подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий, сообщал ранее ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. По его мнению, эти показатели подтверждают репутацию форума как ведущего международного мероприятия и дискуссионной площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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антон кобяков, владивосток, россия, дальневосточный федеральный университет
Антон Кобяков, Владивосток, Россия, Дальневосточный федеральный университет
Посол КНДР в России хочет провести несколько встреч на ВЭФ
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль рассчитывает провести несколько встреч в ходе ВЭФ