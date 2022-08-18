https://ria.ru/20220818/kirov-1810577686.html
Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова
Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова - РИА Новости, 18.08.2022
Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летнего юбилея города Кирова, который будет отмечаться в 2024 году, сообщил РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:52
2022-08-18T18:52
2022-08-18T18:53
дмитрий чернышенко
кировская область
киров
россия
александр соколов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_55c40c1b64e9644673ef3cb5fdf737e6.jpg
ТАМБОВ, 18 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летнего юбилея города Кирова, который будет отмечаться в 2024 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Я попрошу Дмитрия Николаевича (Чернышенко) посетить регион в ближайшее время и оказать всяческую поддержку основным программам, которые в том числе и в рамках празднования 650-летия вами планируются, ну и возглавить оргкомитет по подготовке этого праздника. Я думаю, это будет разумно", - сказал Мишустин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым.
https://ria.ru/20220816/adygeya-1810092600.html
кировская область
киров
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_49:0:2000:1463_1920x0_80_0_0_16a7724a5876b14d474ab637eee37e7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, кировская область, киров, россия, александр соколов, политика
Дмитрий Чернышенко, Кировская область, Киров, Россия, Александр Соколов, Политика
18:52 18.08.2022 (обновлено: 18:53 18.08.2022)
Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова
Вице-премьер Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова