https://ria.ru/20220818/kirov-1810577686.html

Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова

Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова - РИА Новости, 18.08.2022

Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летнего юбилея города Кирова, который будет отмечаться в 2024 году, сообщил РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:52

2022-08-18T18:52

2022-08-18T18:53

дмитрий чернышенко

кировская область

киров

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александр соколов

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ТАМБОВ, 18 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летнего юбилея города Кирова, который будет отмечаться в 2024 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Я попрошу Дмитрия Николаевича (Чернышенко) посетить регион в ближайшее время и оказать всяческую поддержку основным программам, которые в том числе и в рамках празднования 650-летия вами планируются, ну и возглавить оргкомитет по подготовке этого праздника. Я думаю, это будет разумно", - сказал Мишустин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым.

https://ria.ru/20220816/adygeya-1810092600.html

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Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, кировская область, киров, россия, александр соколов, политика