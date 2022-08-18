Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/kirov-1810577686.html
Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова
Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова - РИА Новости, 18.08.2022
Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летнего юбилея города Кирова, который будет отмечаться в 2024 году, сообщил РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:52
2022-08-18T18:53
дмитрий чернышенко
кировская область
киров
россия
александр соколов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_55c40c1b64e9644673ef3cb5fdf737e6.jpg
ТАМБОВ, 18 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летнего юбилея города Кирова, который будет отмечаться в 2024 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Я попрошу Дмитрия Николаевича (Чернышенко) посетить регион в ближайшее время и оказать всяческую поддержку основным программам, которые в том числе и в рамках празднования 650-летия вами планируются, ну и возглавить оргкомитет по подготовке этого праздника. Я думаю, это будет разумно", - сказал Мишустин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым.
https://ria.ru/20220816/adygeya-1810092600.html
кировская область
киров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_49:0:2000:1463_1920x0_80_0_0_16a7724a5876b14d474ab637eee37e7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий чернышенко, кировская область, киров, россия, александр соколов, политика
Дмитрий Чернышенко, Кировская область, Киров, Россия, Александр Соколов, Политика
18:52 18.08.2022 (обновлено: 18:53 18.08.2022)
 
Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова

Вице-премьер Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летия Кирова

© Станислав Шаклеин / Перейти в фотобанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
Перейти в фотобанк
Город Киров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 18 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит комитет по организации празднования 650-летнего юбилея города Кирова, который будет отмечаться в 2024 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Я попрошу Дмитрия Николаевича (Чернышенко) посетить регион в ближайшее время и оказать всяческую поддержку основным программам, которые в том числе и в рамках празднования 650-летия вами планируются, ну и возглавить оргкомитет по подготовке этого праздника. Я думаю, это будет разумно", - сказал Мишустин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 19:41
Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к столетию Адыгеи
 
Дмитрий ЧернышенкоКировская областьКировРоссияАлександр СоколовПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала