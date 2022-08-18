11:34 18.08.2022 (обновлено: 15:19 18.08.2022)
"Ъ": из российских онлайн-кинотеатров пропали некоторые зарубежные фильмы
"Ъ": из "Кинопоиска" пропали "Властелин колец", "Интерстеллар" и другие зарубежные фильмы
© Фото : New Line Cinema, 2001 Кадр из фильма "Властелин колец"
© Фото : New Line Cinema, 2001
Кадр из фильма "Властелин колец"
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В российском онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" больше нельзя посмотреть сразу несколько известных иностранных фильмов и сериалов, сообщил "Коммерсантъ".
Как отмечает СМИ, из-за задержек в продлении контрактов с иностранными кинокомпаниями из "Кинопоиска" пропали такие фильмы, как "Интерстеллар" Кристофера Нолана, "Властелин колец" Питера Джексона, "Маска", "1+1", а также сериалы "Друзья" и "Клон".
"Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени: к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney, действительно могут быть пока недоступны", — сообщили "Ъ" представители сервиса.
В "Кинопоиске" также подчеркнули, что, несмотря на потерю популярных позиций, в онлайн-кинотеатре продолжают расширять библиотеку за счет новых проектов.
26 апреля, 17:21КультураWarner Bros. заявила о надежде вернуться в Россию
Другие представители рынка добавили, что переговоры о правах на показ старых фильмов и сериалов могут задерживаться из-за особых условий исполнения обязательств перед правообладателями, вступивших в силу в конце мая.
"Российские компании должны рассчитываться с правообладателями, которые применили те или иные санкции в отношении России, через специальный рублевый счет "О", открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя", — отмечается в материале.
По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, если отечественные онлайн-кинотеатры за короткий срок потеряют сотни кинопродуктов, развитие рынка подобных сервисов может замедлиться из-за оттока зрителей.
В марте голливудские компании, среди которых Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, объявили о приостановке проката своих картин в России.