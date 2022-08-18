Рейтинг@Mail.ru
"Ъ": из российских онлайн-кинотеатров пропали некоторые зарубежные фильмы - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220818/kinopoisk-1810406923.html
"Ъ": из российских онлайн-кинотеатров пропали некоторые зарубежные фильмы
"Ъ": из российских онлайн-кинотеатров пропали некоторые зарубежные фильмы - РИА Новости, 18.08.2022
"Ъ": из российских онлайн-кинотеатров пропали некоторые зарубежные фильмы
В российском онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" больше нельзя посмотреть сразу несколько известных иностранных фильмов и сериалов, сообщил "Коммерсантъ". РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:34
2022-08-18T15:19
технологии
кристофер нолан
питер джексон
денис кусков
россия
кинопоиск
telecom daily
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98700/29/987002920_0:23:1003:587_1920x0_80_0_0_505f290090d891d331413dfb47b00074.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В российском онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" больше нельзя посмотреть сразу несколько известных иностранных фильмов и сериалов, сообщил "Коммерсантъ".Как отмечает СМИ, из-за задержек в продлении контрактов с иностранными кинокомпаниями из "Кинопоиска" пропали такие фильмы, как "Интерстеллар" Кристофера Нолана, "Властелин колец" Питера Джексона, "Маска", "1+1", а также сериалы "Друзья" и "Клон".В "Кинопоиске" также подчеркнули, что, несмотря на потерю популярных позиций, в онлайн-кинотеатре продолжают расширять библиотеку за счет новых проектов.Другие представители рынка добавили, что переговоры о правах на показ старых фильмов и сериалов могут задерживаться из-за особых условий исполнения обязательств перед правообладателями, вступивших в силу в конце мая."Российские компании должны рассчитываться с правообладателями, которые применили те или иные санкции в отношении России, через специальный рублевый счет "О", открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя", — отмечается в материале.По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, если отечественные онлайн-кинотеатры за короткий срок потеряют сотни кинопродуктов, развитие рынка подобных сервисов может замедлиться из-за оттока зрителей.В марте голливудские компании, среди которых Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, объявили о приостановке проката своих картин в России.
https://ria.ru/20220426/kino-1785514574.html
https://ria.ru/20220512/poterya-1788134745.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98700/29/987002920_129:0:956:620_1920x0_80_0_0_abb48111296cb54a52a2e26e4899ba76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, кристофер нолан, питер джексон, денис кусков, россия, кинопоиск, telecom daily, новости культуры, кино и сериалы
Технологии, Кристофер Нолан, Питер Джексон, Денис Кусков, Россия, Кинопоиск, Telecom daily, Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
11:34 18.08.2022 (обновлено: 15:19 18.08.2022)
 
"Ъ": из российских онлайн-кинотеатров пропали некоторые зарубежные фильмы

"Ъ": из "Кинопоиска" пропали "Властелин колец", "Интерстеллар" и другие зарубежные фильмы

© Фото : New Line Cinema, 2001 Кадр из фильма "Властелин колец"
Кадр из фильма Властелин колец - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : New Line Cinema, 2001
Кадр из фильма "Властелин колец"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В российском онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" больше нельзя посмотреть сразу несколько известных иностранных фильмов и сериалов, сообщил "Коммерсантъ".
Как отмечает СМИ, из-за задержек в продлении контрактов с иностранными кинокомпаниями из "Кинопоиска" пропали такие фильмы, как "Интерстеллар" Кристофера Нолана, "Властелин колец" Питера Джексона, "Маска", "1+1", а также сериалы "Друзья" и "Клон".

"Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени: к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney, действительно могут быть пока недоступны", — сообщили "Ъ" представители сервиса.

В "Кинопоиске" также подчеркнули, что, несмотря на потерю популярных позиций, в онлайн-кинотеатре продолжают расширять библиотеку за счет новых проектов.
Кадр из фильма Бэтмен
26 апреля, 17:21Культура
Warner Bros. заявила о надежде вернуться в Россию
Другие представители рынка добавили, что переговоры о правах на показ старых фильмов и сериалов могут задерживаться из-за особых условий исполнения обязательств перед правообладателями, вступивших в силу в конце мая.
"Российские компании должны рассчитываться с правообладателями, которые применили те или иные санкции в отношении России, через специальный рублевый счет "О", открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя", — отмечается в материале.
По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, если отечественные онлайн-кинотеатры за короткий срок потеряют сотни кинопродуктов, развитие рынка подобных сервисов может замедлиться из-за оттока зрителей.
В марте голливудские компании, среди которых Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, объявили о приостановке проката своих картин в России.
Логотип Walt Disney Company - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 15:08
Disney потеряла 195 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка
 
КультураТехнологииКристофер НоланПитер ДжексонДенис КусковРоссияКинопоискTelecom dailyНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала