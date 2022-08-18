https://ria.ru/20220818/kinopoisk-1810406923.html

"Ъ": из российских онлайн-кинотеатров пропали некоторые зарубежные фильмы

"Ъ": из российских онлайн-кинотеатров пропали некоторые зарубежные фильмы - РИА Новости, 18.08.2022

"Ъ": из российских онлайн-кинотеатров пропали некоторые зарубежные фильмы

В российском онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" больше нельзя посмотреть сразу несколько известных иностранных фильмов и сериалов, сообщил "Коммерсантъ". РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:34

2022-08-18T11:34

2022-08-18T15:19

технологии

кристофер нолан

питер джексон

денис кусков

россия

кинопоиск

telecom daily

культура

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В российском онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" больше нельзя посмотреть сразу несколько известных иностранных фильмов и сериалов, сообщил "Коммерсантъ".Как отмечает СМИ, из-за задержек в продлении контрактов с иностранными кинокомпаниями из "Кинопоиска" пропали такие фильмы, как "Интерстеллар" Кристофера Нолана, "Властелин колец" Питера Джексона, "Маска", "1+1", а также сериалы "Друзья" и "Клон".В "Кинопоиске" также подчеркнули, что, несмотря на потерю популярных позиций, в онлайн-кинотеатре продолжают расширять библиотеку за счет новых проектов.Другие представители рынка добавили, что переговоры о правах на показ старых фильмов и сериалов могут задерживаться из-за особых условий исполнения обязательств перед правообладателями, вступивших в силу в конце мая."Российские компании должны рассчитываться с правообладателями, которые применили те или иные санкции в отношении России, через специальный рублевый счет "О", открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя", — отмечается в материале.По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, если отечественные онлайн-кинотеатры за короткий срок потеряют сотни кинопродуктов, развитие рынка подобных сервисов может замедлиться из-за оттока зрителей.В марте голливудские компании, среди которых Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, объявили о приостановке проката своих картин в России.

https://ria.ru/20220426/kino-1785514574.html

https://ria.ru/20220512/poterya-1788134745.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

технологии, кристофер нолан, питер джексон, денис кусков, россия, кинопоиск, telecom daily, новости культуры, кино и сериалы