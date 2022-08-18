https://ria.ru/20220818/kino-1810339282.html
Авторы "Триггера" и "Аритмии" поделятся опытом на фестивале "Короче"
Авторы "Триггера" и "Аритмии" поделятся опытом на фестивале "Короче" - РИА Новости, 18.08.2022
Авторы "Триггера" и "Аритмии" поделятся опытом на фестивале "Короче"
Известные режиссеры, продюсеры и сценаристы расскажут о короткометражном кино будущего и о том, как стать участником фестиваля, сообщила пресс-служба смотра. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:05
2022-08-18T15:05
2022-08-18T15:07
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КАЛИНИНГРАД, 18 авг — РИА Новости. Известные режиссеры, продюсеры и сценаристы расскажут о короткометражном кино будущего и о том, как стать участником фестиваля, сообщила пресс-служба смотра.Своим опытом поделятся режиссер и сценарист Наталия Мещанинова ("Аритмия", "Сердце мира", "Пингвины моей мамы"), сценарист Андрей Золотарев ("Вне себя", "Лед 2", "Триггер"), режиссер, сценарист и продюсер Владимир Мункуев ("Нууча"), оператор Максим Арбугаев ("Генезис 2.0") и другие.Студентам из киновузов Иркутска, Нальчика, Ростова-на-Дону, Омска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Якутска прочитают лекции по режиссуре, операторской работе, сценарному мастерству. Кроме того, состоятся мастер-классы "Продвижение проекта", "Воспитать в себе режиссера", "Авторский взгляд на историю".Практическая часть предусматривает работу над фильмом хронометражем до одной минуты под руководством профессионалов индустрии.После этого преподаватели определят победителей в категориях "Лучшая идея", "Лучший режиссер" и "Лучший фильм". Награждение состоится 18 августа в Центральном парке Калининграда.Фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит в Калининграде с 2013 года. Ежегодно в нем принимают участие более 1,5 тысячи работ. Среди победителей разных лет — Алексей Нужный, Роман Артемьев, Гала Суханова, Никита Тамаров, Виктория Рунцова, Антон Дьяков.В этом году "Короче" пройдет в десятый раз с 19 по 21 августа.
https://ria.ru/20220811/zhyuri-1808811358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей золотарев, калининград, иркутск, нальчик, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры
Андрей Золотарев, Калининград, Иркутск, Нальчик, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, Новости культуры
15:05 18.08.2022 (обновлено: 15:07 18.08.2022)
Авторы "Триггера" и "Аритмии" поделятся опытом на фестивале "Короче"
Мещанинова, Золотарев, Мункуев расскажут российским студентам о будущем короткого метра
КАЛИНИНГРАД, 18 авг — РИА Новости. Известные режиссеры, продюсеры и сценаристы расскажут о короткометражном кино будущего и о том, как стать участником фестиваля, сообщила пресс-служба смотра.
"Мы хотим рассказать начинающим авторам, как снять кино, достойное попадания в конкурс нашего фестиваля, — рассказал организатор "Короче" Антон Калинкин. — Во время работы студенческой лаборатории мы поделимся теоретическими и практическими знаниями, а также обсудим — какое оно, короткометражное кино будущего."
Своим опытом поделятся режиссер и сценарист Наталия Мещанинова ("Аритмия", "Сердце мира", "Пингвины моей мамы"), сценарист Андрей Золотарев ("Вне себя", "Лед 2", "Триггер"), режиссер, сценарист и продюсер Владимир Мункуев ("Нууча"), оператор Максим Арбугаев ("Генезис 2.0") и другие.
Студентам из киновузов Иркутска, Нальчика, Ростова-на-Дону, Омска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Якутска прочитают лекции по режиссуре, операторской работе, сценарному мастерству. Кроме того, состоятся мастер-классы "Продвижение проекта", "Воспитать в себе режиссера", "Авторский взгляд на историю".
Практическая часть предусматривает работу над фильмом хронометражем до одной минуты под руководством профессионалов индустрии.
После этого преподаватели определят победителей в категориях "Лучшая идея", "Лучший режиссер" и "Лучший фильм". Награждение состоится 18 августа в Центральном парке Калининграда.
Фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит в Калининграде с 2013 года. Ежегодно в нем принимают участие более 1,5 тысячи работ. Среди победителей разных лет — Алексей Нужный, Роман Артемьев, Гала Суханова, Никита Тамаров, Виктория Рунцова, Антон Дьяков.
В этом году "Короче" пройдет в десятый раз с 19 по 21 августа.