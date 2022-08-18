https://ria.ru/20220818/khabarovsk-1810380188.html

В аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира

В аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира - РИА Новости, 18.08.2022

В аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира

В аэропорту Хабаровска задержали авиадебошира, который вел себя неадекватно в самолете, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ДФО. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:41

2022-08-18T10:41

2022-08-18T10:41

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ХАБАРОВСК, 18 авг — РИА Новости. В аэропорту Хабаровска задержали авиадебошира, который вел себя неадекватно в самолете, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ДФО.Инцидент произошел в салоне бизнес-класса на борту лайнера, следовавшего по маршруту Владивосток-Хабаровск. По данным полиции, пьяный мужчина матерился, хватал рядом сидящих пассажиров за одежду, сильно толкнул бортпроводницу. На требования членов экипажа прекратить хулиганские действия и не создавать угрозу безопасности полета он не реагировал."Мужчину пристегнули ремнями безопасности, один из пассажиров удерживал его до прилета самолета в хабаровский аэропорт. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили хулигана в дежурную часть. От медицинского освидетельствования дебошир отказался. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — рассказали в транспортной полиции.Отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

https://ria.ru/20220817/intsident-1810132923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, россия, аэропорт, хабаровск, новости - туризм, туризм, полиция