https://ria.ru/20220818/khabarovsk-1810380188.html
В аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира
В аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира - РИА Новости, 18.08.2022
В аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира
В аэропорту Хабаровска задержали авиадебошира, который вел себя неадекватно в самолете, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ДФО. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:41
2022-08-18T10:41
2022-08-18T10:41
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ХАБАРОВСК, 18 авг — РИА Новости. В аэропорту Хабаровска задержали авиадебошира, который вел себя неадекватно в самолете, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ДФО.Инцидент произошел в салоне бизнес-класса на борту лайнера, следовавшего по маршруту Владивосток-Хабаровск. По данным полиции, пьяный мужчина матерился, хватал рядом сидящих пассажиров за одежду, сильно толкнул бортпроводницу. На требования членов экипажа прекратить хулиганские действия и не создавать угрозу безопасности полета он не реагировал."Мужчину пристегнули ремнями безопасности, один из пассажиров удерживал его до прилета самолета в хабаровский аэропорт. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили хулигана в дежурную часть. От медицинского освидетельствования дебошир отказался. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — рассказали в транспортной полиции.Отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
https://ria.ru/20220817/intsident-1810132923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, аэропорт, хабаровск, новости - туризм, туризм, полиция
Туризм, Происшествия, Россия, Аэропорт, Хабаровск, Новости - Туризм, Туризм, Полиция
В аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира
МВД России по ДФО: пьяный авиадебошир задержан в аэропорту Хабаровска
ХАБАРОВСК, 18 авг — РИА Новости. В аэропорту Хабаровска задержали авиадебошира, который вел себя неадекватно в самолете, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ДФО.
Инцидент произошел в салоне бизнес-класса на борту лайнера, следовавшего по маршруту Владивосток-Хабаровск. По данным полиции, пьяный мужчина матерился, хватал рядом сидящих пассажиров за одежду, сильно толкнул бортпроводницу. На требования членов экипажа прекратить хулиганские действия и не создавать угрозу безопасности полета он не реагировал.
"Мужчину пристегнули ремнями безопасности, один из пассажиров удерживал его до прилета самолета в хабаровский аэропорт. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили хулигана в дежурную часть. От медицинского освидетельствования дебошир отказался. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — рассказали в транспортной полиции.
Отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.