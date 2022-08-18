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В аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира - РИА Новости, 18.08.2022
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Туризм
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В аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира
В аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира - РИА Новости, 18.08.2022
В аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира
В аэропорту Хабаровска задержали авиадебошира, который вел себя неадекватно в самолете, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ДФО. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:41
2022-08-18T10:41
туризм
происшествия
россия
аэропорт
хабаровск
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туризм
полиция
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ХАБАРОВСК, 18 авг — РИА Новости. В аэропорту Хабаровска задержали авиадебошира, который вел себя неадекватно в самолете, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ДФО.Инцидент произошел в салоне бизнес-класса на борту лайнера, следовавшего по маршруту Владивосток-Хабаровск. По данным полиции, пьяный мужчина матерился, хватал рядом сидящих пассажиров за одежду, сильно толкнул бортпроводницу. На требования членов экипажа прекратить хулиганские действия и не создавать угрозу безопасности полета он не реагировал."Мужчину пристегнули ремнями безопасности, один из пассажиров удерживал его до прилета самолета в хабаровский аэропорт. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили хулигана в дежурную часть. От медицинского освидетельствования дебошир отказался. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — рассказали в транспортной полиции.Отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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происшествия, россия, аэропорт, хабаровск, новости - туризм, туризм, полиция
Туризм, Происшествия, Россия, Аэропорт, Хабаровск, Новости - Туризм, Туризм, Полиция
10:41 18.08.2022
 
В аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира

МВД России по ДФО: пьяный авиадебошир задержан в аэропорту Хабаровска

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНовый международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского
Новый международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 18 авг — РИА Новости. В аэропорту Хабаровска задержали авиадебошира, который вел себя неадекватно в самолете, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ДФО.
Инцидент произошел в салоне бизнес-класса на борту лайнера, следовавшего по маршруту Владивосток-Хабаровск. По данным полиции, пьяный мужчина матерился, хватал рядом сидящих пассажиров за одежду, сильно толкнул бортпроводницу. На требования членов экипажа прекратить хулиганские действия и не создавать угрозу безопасности полета он не реагировал.
"Мужчину пристегнули ремнями безопасности, один из пассажиров удерживал его до прилета самолета в хабаровский аэропорт. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили хулигана в дежурную часть. От медицинского освидетельствования дебошир отказался. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — рассказали в транспортной полиции.
Отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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