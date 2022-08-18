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СМИ: утверждение об изоляции России из-за Украины верно лишь для Запада - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/izolyatsiya-1810426676.html
СМИ: утверждение об изоляции России из-за Украины верно лишь для Запада
СМИ: утверждение об изоляции России из-за Украины верно лишь для Запада - РИА Новости, 18.08.2022
СМИ: утверждение об изоляции России из-за Украины верно лишь для Запада
Утверждение о том, что Россия находится в "изоляции" из-за ситуации на Украине, которое часто повторяется в СМИ, может быть верным лишь в отношении Запада, но... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:23
2022-08-18T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Утверждение о том, что Россия находится в "изоляции" из-за ситуации на Украине, которое часто повторяется в СМИ, может быть верным лишь в отношении Запада, но не других регионов мира, пишет испанская газета País.Как отмечается, в арабском мире большинство правительств, среди которых есть и традиционные союзники Вашингтона, занимают неоднозначную позицию по отношению к конфликту.Издание пишет, что "на арабских улицах господствует безразличие: демонстраций не было, на балконах не висели украинские флаги, но и российских флагов тоже не было". Также отмечается, что в общественном мнении и социальных сетях преобладает позиция, поддерживающая точку зрения Москвы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220818/evropa-1810411369.html
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
12:23 18.08.2022
 
СМИ: утверждение об изоляции России из-за Украины верно лишь для Запада

País: утверждение об изоляции России из-за Украины верно для Запада, но не других регионов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Утверждение о том, что Россия находится в "изоляции" из-за ситуации на Украине, которое часто повторяется в СМИ, может быть верным лишь в отношении Запада, но не других регионов мира, пишет испанская газета País.
Как отмечается, в арабском мире большинство правительств, среди которых есть и традиционные союзники Вашингтона, занимают неоднозначную позицию по отношению к конфликту.
Издание пишет, что "на арабских улицах господствует безразличие: демонстраций не было, на балконах не висели украинские флаги, но и российских флагов тоже не было". Также отмечается, что в общественном мнении и социальных сетях преобладает позиция, поддерживающая точку зрения Москвы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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