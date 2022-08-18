https://ria.ru/20220818/izolyatsiya-1810426676.html

СМИ: утверждение об изоляции России из-за Украины верно лишь для Запада

СМИ: утверждение об изоляции России из-за Украины верно лишь для Запада - РИА Новости, 18.08.2022

СМИ: утверждение об изоляции России из-за Украины верно лишь для Запада

Утверждение о том, что Россия находится в "изоляции" из-за ситуации на Украине, которое часто повторяется в СМИ, может быть верным лишь в отношении Запада, но... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:23

2022-08-18T12:23

2022-08-18T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Утверждение о том, что Россия находится в "изоляции" из-за ситуации на Украине, которое часто повторяется в СМИ, может быть верным лишь в отношении Запада, но не других регионов мира, пишет испанская газета País.Как отмечается, в арабском мире большинство правительств, среди которых есть и традиционные союзники Вашингтона, занимают неоднозначную позицию по отношению к конфликту.Издание пишет, что "на арабских улицах господствует безразличие: демонстраций не было, на балконах не висели украинские флаги, но и российских флагов тоже не было". Также отмечается, что в общественном мнении и социальных сетях преобладает позиция, поддерживающая точку зрения Москвы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220818/evropa-1810411369.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина