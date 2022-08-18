https://ria.ru/20220818/it-spetsialisty-1810438370.html

Калужский губернатор рассказал о поддержке ИТ-специалистов в регионе

Калужский губернатор рассказал о поддержке ИТ-специалистов в регионе - РИА Новости, 18.08.2022

Калужский губернатор рассказал о поддержке ИТ-специалистов в регионе

Калужская область ценит своих ИТ-специалистов и реализует ряд мер по их поддержке, в частности, это снижение процентной ставки по ипотеке до 2%, а также... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:06

2022-08-18T13:06

2022-08-18T13:06

калужская область

экономика

владислав шапша

калужская область

россия

калуга

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КАЛУГА, 18 авг – РИА Новости. Калужская область ценит своих ИТ-специалистов и реализует ряд мер по их поддержке, в частности, это снижение процентной ставки по ипотеке до 2%, а также снижение ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% и 5% для предпринимателей, заявил губернатор Владислав Шапша.Правительство Калужской области информирует, что в четверг в калужском Инновационном культурном центре стартовал Всероссийский форум "Цифровая эволюция".Открыл форум губернатор Владислав Шапша. По его словам, активное внедрение цифровых технологий во все сферы жизни человека вызывает много споров, но без них невозможно представить современное общество. "Мы готовы спорить, готовы идти вперёд. Я отношусь к этому как к факту", – заявил руководитель области.Владислав Шапша особо подчеркнул, что в Калужской области созданы все условия для развития отрасли информационных технологий и приняты региональные меры её поддержки."Мы очень любим и очень дорожим трудом ИТ-специалистов, которые работают в Калужской области. Для этого были приняты определенные решения. Это снижение процентной ставки по ипотеке до 2% для того, чтобы люди могли приобретать здесь жильё, снижение ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% и 5%, чтобы наши предприниматели имели больше возможностей для развития бизнеса", - рассказал Шапша. Также в регионе введена система грантов для компаний, которые привлекают новых сотрудников в ИТ-сферу, отметил губернатор.В своей речи губернатор пригласил ИТ-специалистов из других российских регионов рассмотреть возможность работы в Калужской области.Всероссийский форум "Цифровая эволюция" проходит в Калуге в третий раз. Его организаторами выступают министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительство Калужской области. В этом году основное внимание участников форума обращено на цифровизацию государственных и муниципальных услуг для населения. Представители субъектов поделятся лучшими практиками в данной сфере. Состоится первый в России конкурс лучших региональных решений и проектов цифровой трансформации.

https://ria.ru/20220812/kaluga-1809118207.html

https://ria.ru/20220718/selkhozugodiya-1803249940.html

https://ria.ru/20220719/pivo-1803497734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владислав шапша, калужская область, россия, калуга