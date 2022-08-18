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Strategy Partners представили результаты исследования по самозанятым в РФ

Strategy Partners представили результаты исследования по самозанятым в РФ - РИА Новости, 18.08.2022

Strategy Partners представили результаты исследования по самозанятым в РФ

Strategy Partners представили результаты всероссийского исследования "Самозанятость: предпринимательство и стабильное партнерство с платформами". РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:12

2022-08-18T18:12

2022-08-18T18:12

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 авг - Strategy Partners. Strategy Partners представили результаты всероссийского исследования "Самозанятость: предпринимательство и стабильное партнерство с платформами".В рамках исследования проанализировали самовосприятие самозанятых, их цели, выяснили, какую роль играют сегодня платформы для самозанятых.Исследование охватило все регионы Российской Федерации. В нем приняли участие граждане, которые осуществляют легальную деятельность на территории нашей страны и являются плательщиками налога на профессиональный доход — самозанятыми.Самозанятые, работающие в Российской Федерации, в рамках исследования были разделены на две категории: предприниматели и профессионалы, которые в различных формах сотрудничают с платформами. В результате анализа подтвердилась гипотеза о превалирующем числе самозанятых профессионалов над самозанятыми предпринимателями.Институт самозанятости за 5 лет стал значимой составляющей социально-экономического развития России. Число самозанятых работников в нашей стране за 5 лет значительно выросло и в 2022 году превысило пять миллионов человек. В 2021 году самозанятые заработали более 800 млрд рублей, в 2022 году эта цифра будет значительно больше."Такой рост объясняется очень просто. И для самозанятых, и для экономики важно, чтобы была некая предсказуемость, в том числе регуляторная, на длинном промежутке времени. Если обернуться назад, мы увидим, что почти 5 лет принципиально не меняли условия для самозанятых: что пообещали на входе, то сейчас и происходит. Для людей это очень важно", — отметил партнер компании Strategy Partners Алексей Волостнов, отвечая на вопросы журналистов.Онлайн-платформы для самозанятых становятся основным каналом поступления работы и заказов. Для 86% участников российских платформ платформенная занятость — это основной источник дохода. Платформы выступают в качестве медиаторов и фасилитаторов процесса оказания услуг, по сути, помогая тем, кто оказывает услуги, и тем, кто в них нуждается, найти друг друга.Сегодня платформы позволяют клиенту-работодателю избежать трансакционных издержек, связанных с поиском подходящего контрагента, определения стоимости работ и формы оплаты. Налоговое администрирование также может быть упрощено.Как показало исследование, специалисты-самозанятые, сотрудничающие с платформами, видят в данной форме занятости возможность выйти за рамки традиционной работы по найму, развиваться независимо и улучшать процесс профессионального/карьерного роста.Работа по найму ограничивает карьерный рост и профессиональное развитие большинства работников. Однако регистрация в качестве самозанятого снимает это ограничение. Три пятых респондентов (65%) отметили, что "профессиональную квалификацию продать достойным образом невозможно", если не работать в качестве самозанятого. 44% самозанятых воспринимают себя именно как предпринимателей, а не как просто профессионалов, продающих свои услуги и товары.Наибольшая концентрация самозанятых профессионалов (постоянных партнеров платформ) наблюдается среди крупных городов, где востребованность услуг занятых на платформе значительно выше. Так, 71% самозанятых профессионалов — жители крупных городов (от 250 тыс. до 1 млн человек).Большинство опрошенных самозанятых относят себя к профессионалам (63%), которые являются постоянными исполнителями на онлайн-платформах, а немного более 1/3 опрошенных (37%) определяют себя самозанятыми предпринимателями и также в той или иной степени сотрудничают с платформами.По мнению Алексея Волостнова, "если специалист пробует себя в самозанятости, он начинает созревать как профессионал, который берет на себя обязательства, возможно, дополнительные риски, ответственность за результат своей работы. Если ты считаешь себя профессионалом, то самозанятость — это не только возможность, но и ответственность".Абсолютное большинство респондентов в возрасте до 25 лет (92%) сотрудничает в той или иной форме с платформами в рамках своей деятельности самозанятыми. Люди старшего возраста (55 лет и старше) показывают также высокую степень вовлеченности во взаимодействие с платформами — 72%.Эксперты Strategy Partners предлагают стимулировать создание адаптационных программ для людей так называемого серебряного возраста, для тех, кто готовится к выходу на пенсию. "Имеет смысл им рассказывать о возможностях этого статуса, объяснять, что в этом нет сложностей и этим можно пользоваться, продолжая профессиональную деятельность. Это было бы полезно и правильно", — отмечает Алексей Волостнов.По мнению экспертов, в ближайшие годы доля самозанятых будет расти, поскольку у молодого поколения больше склонности к мобильности во всех смыслах. Это проявляется в выборе профессий, которые позволяют работать, находясь в любой точке мира, без привязки к определенным средствам производства.Управляющий партнер Strategy Partners Валерия Плотникова отметила: "Институт самозанятости — интересный феномен, попытка вывести из тени сферу, которая всегда была серой. Эксперимент, который начался пять лет назад, продемонстрировал свою успешность".Подводя итоги исследования, можно утверждать, что число самозанятых в России, особенно среди молодежи, растет. Эта тенденция будет сохраняться. Большей части самозанятых нравятся свои условия труда и налогообложение, поэтому в будущем они готовы продолжить работу именно в этом статусе. Поэтому большую роль играет федеральная и региональная господдержка, которая востребована в данной области.Strategy Partners (АО "СПГ") — один из ведущих российских стратегических консультантов, с 2010 года является дочерним обществом ПАО Сбербанк. Компания занимается разработкой бизнес-стратегий и внедрением операционных решений для среднего и крупного бизнеса, государственных институтов в России и странах СНГ. По итогам 2020–2021 годов Strategy Partners занимает лидирующие позиции в направлении "Стратегическое планирование и организационное развитие" по версии RAEX.Партнерский материал. 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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы