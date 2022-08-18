https://ria.ru/20220818/ironiyasudby-1810392592.html

Вышел трейлер голливудской версии "Иронии судьбы, или С легким паром!"

Вышел трейлер голливудской версии "Иронии судьбы, или С легким паром!" - РИА Новости, 18.08.2022

Вышел трейлер голливудской версии "Иронии судьбы, или С легким паром!"

Кинокомпания MGM разместила на своем YouTube-канале трейлер фильма "Ирония судьбы в Голливуде" Марюса Вайсберга, сообщает Collider. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:11

2022-08-18T12:11

2022-08-18T12:23

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Кинокомпания MGM разместила на своем YouTube-канале трейлер фильма "Ирония судьбы в Голливуде" Марюса Вайсберга, сообщает Collider.Это голливудская версия культовой советской комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Главные роли исполнили Эмма Робертс и Томас Манн. Ролик начинается с сравнения будней героев. Гриффин делает предложение возлюбленной, а Марго бросает парень накануне свадьбы ее сестры. Расстроенная девушка приходит домой и натыкается там на незнакомца — как и Женя Лукашин, Гриффин перепутал адреса и уснул в чужом доме, очень похожем на его собственный. Правда, судя по трейлеру, дальше события ромкома развиваются не совсем так, как в советской классике. Марго просит Гриффина притвориться ее бойфрендом и пойти с ней на свадьбу сестры. Но план проваливается. На торжество приходит ее бывший ухажер и устраивает драку. Кровопролития в кадре нет. Потасовку претендентов на сердце героини создатели фильма превратили в комедийную сцену, в центре которой оказался неожиданный персонаж — свадебный торт.Зрители знают Марюса Вайсберга по франшизам "Бабушка легкого поведения" и "Любовь в большом городе". Он же снял мелодраму "(Не)идеальный мужчина" с Егором Кридом в главной роли. Премьера фильма "Ирония судьбы в Голливуде" запланирована на 9 сентября.

https://ria.ru/20220817/tibra-1810209618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, эльдар рязанов, егор крид, что посмотреть , томас манн