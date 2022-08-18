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Вышел трейлер голливудской версии "Иронии судьбы, или С легким паром!" - РИА Новости, 18.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220818/ironiyasudby-1810392592.html
Вышел трейлер голливудской версии "Иронии судьбы, или С легким паром!"
Вышел трейлер голливудской версии "Иронии судьбы, или С легким паром!" - РИА Новости, 18.08.2022
Вышел трейлер голливудской версии "Иронии судьбы, или С легким паром!"
Кинокомпания MGM разместила на своем YouTube-канале трейлер фильма "Ирония судьбы в Голливуде" Марюса Вайсберга, сообщает Collider. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:11
2022-08-18T12:23
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Кинокомпания MGM разместила на своем YouTube-канале трейлер фильма "Ирония судьбы в Голливуде" Марюса Вайсберга, сообщает Collider.Это голливудская версия культовой советской комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Главные роли исполнили Эмма Робертс и Томас Манн. Ролик начинается с сравнения будней героев. Гриффин делает предложение возлюбленной, а Марго бросает парень накануне свадьбы ее сестры. Расстроенная девушка приходит домой и натыкается там на незнакомца — как и Женя Лукашин, Гриффин перепутал адреса и уснул в чужом доме, очень похожем на его собственный. Правда, судя по трейлеру, дальше события ромкома развиваются не совсем так, как в советской классике. Марго просит Гриффина притвориться ее бойфрендом и пойти с ней на свадьбу сестры. Но план проваливается. На торжество приходит ее бывший ухажер и устраивает драку. Кровопролития в кадре нет. Потасовку претендентов на сердце героини создатели фильма превратили в комедийную сцену, в центре которой оказался неожиданный персонаж — свадебный торт.Зрители знают Марюса Вайсберга по франшизам "Бабушка легкого поведения" и "Любовь в большом городе". Он же снял мелодраму "(Не)идеальный мужчина" с Егором Кридом в главной роли. Премьера фильма "Ирония судьбы в Голливуде" запланирована на 9 сентября.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, эльдар рязанов, егор крид, что посмотреть , томас манн
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Эльдар Рязанов, Егор Крид, что посмотреть , Томас Манн
12:11 18.08.2022 (обновлено: 12:23 18.08.2022)
 
Вышел трейлер голливудской версии "Иронии судьбы, или С легким паром!"

Вышел трейлер "Иронии судьбы в Голливуде" Марюса Вайсберга с Эммой Робертс в главной роли

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Кинокомпания MGM разместила на своем YouTube-канале трейлер фильма "Ирония судьбы в Голливуде" Марюса Вайсберга, сообщает Collider.
Это голливудская версия культовой советской комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Главные роли исполнили Эмма Робертс и Томас Манн.
Ролик начинается с сравнения будней героев. Гриффин делает предложение возлюбленной, а Марго бросает парень накануне свадьбы ее сестры. Расстроенная девушка приходит домой и натыкается там на незнакомца — как и Женя Лукашин, Гриффин перепутал адреса и уснул в чужом доме, очень похожем на его собственный.
Правда, судя по трейлеру, дальше события ромкома развиваются не совсем так, как в советской классике. Марго просит Гриффина притвориться ее бойфрендом и пойти с ней на свадьбу сестры.
Но план проваливается.
На торжество приходит ее бывший ухажер и устраивает драку. Кровопролития в кадре нет. Потасовку претендентов на сердце героини создатели фильма превратили в комедийную сцену, в центре которой оказался неожиданный персонаж — свадебный торт.
Зрители знают Марюса Вайсберга по франшизам "Бабушка легкого поведения" и "Любовь в большом городе". Он же снял мелодраму "(Не)идеальный мужчина" с Егором Кридом в главной роли.
Премьера фильма "Ирония судьбы в Голливуде" запланирована на 9 сентября.
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КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостиЭльдар РязановЕгор Кридчто посмотретьТомас Манн
 
 
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