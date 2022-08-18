https://ria.ru/20220818/inoagenty-1810425576.html

Депутат предложил сразу наказывать иноагентов по УК за дискредитацию армии

Депутат предложил сразу наказывать иноагентов по УК за дискредитацию армии - РИА Новости, 18.08.2022

Депутат предложил сразу наказывать иноагентов по УК за дискредитацию армии

Депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой рассмотреть целесообразность привлечения иноагентов к... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:20

2022-08-18T12:20

2022-08-18T12:20

иноагенты

украина

россия

госдума рф

цензура

вооруженные силы рф

общество

единая россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой рассмотреть целесообразность привлечения иноагентов к уголовной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, минуя административную статью, обращение имеется в распоряжении РИА Новости."С началом специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины некоторые лица стали допускать публичные высказывания с целью дискредитации российских военнослужащих", - отмечает политик в обращении.Как указывает Федоров, "не последнюю роль в данных действиях играют так называемые иностранные агенты".Депутат просит Краснова рассмотреть необходимость внесения поправок в статью 280.3 УК РФ с тем, чтобы привлекать к уголовной ответственности иностранных агентов, "минуя административную статью".

https://ria.ru/20220818/zhurnalistka-1810412733.html

https://ria.ru/20220818/germaniya-1810423507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иноагенты, украина, россия, госдума рф, цензура, вооруженные силы рф, общество, единая россия, евгений федоров, генеральная прокуратура рф, игорь краснов