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Депутат предложил сразу наказывать иноагентов по УК за дискредитацию армии
Депутат предложил сразу наказывать иноагентов по УК за дискредитацию армии - РИА Новости, 18.08.2022
Депутат предложил сразу наказывать иноагентов по УК за дискредитацию армии
Депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой рассмотреть целесообразность привлечения иноагентов к... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:20
2022-08-18T12:20
2022-08-18T12:20
иноагенты
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госдума рф
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой рассмотреть целесообразность привлечения иноагентов к уголовной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, минуя административную статью, обращение имеется в распоряжении РИА Новости."С началом специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины некоторые лица стали допускать публичные высказывания с целью дискредитации российских военнослужащих", - отмечает политик в обращении.Как указывает Федоров, "не последнюю роль в данных действиях играют так называемые иностранные агенты".Депутат просит Краснова рассмотреть необходимость внесения поправок в статью 280.3 УК РФ с тем, чтобы привлекать к уголовной ответственности иностранных агентов, "минуя административную статью".
https://ria.ru/20220818/zhurnalistka-1810412733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иноагенты, украина, россия, госдума рф, цензура, вооруженные силы рф, общество, единая россия, евгений федоров, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
иноагенты, Украина, Россия, Госдума РФ, Цензура, Вооруженные силы РФ, Общество, Единая Россия, Евгений Федоров, Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов
Депутат предложил сразу наказывать иноагентов по УК за дискредитацию армии
Депутат Федоров предложил сразу наказывать иноагентов по УК за дискредитацию ВС России