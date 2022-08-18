https://ria.ru/20220818/initsiativy-1810481697.html

Глава ПСБ рассказал о нормотворческих инициативах для поддержки ОПК

Глава ПСБ рассказал о нормотворческих инициативах для поддержки ОПК - РИА Новости, 18.08.2022

Глава ПСБ рассказал о нормотворческих инициативах для поддержки ОПК

Вопросы диверсификации, финансовой устойчивости и кадрового обеспечения предприятий ОПК, а также ценообразования в гособоронзаказе находятся в центре внимания... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:28

2022-08-18T15:28

2022-08-18T15:28

россия

псб (банк псб)

форум "армия-2022"

экономика

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Вопросы диверсификации, финансовой устойчивости и кадрового обеспечения предприятий ОПК, а также ценообразования в гособоронзаказе находятся в центре внимания Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.Он выступил на организованном в рамках форума "Армия-2022" совместном заседании Экспертного совета, подкомиссии "Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок" Комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" и Комитета Госдумы по промышленности и торговле.Экспертный совет по поддержке предприятий ОПК Комитета Госдумы по промышленности и торговле был создан в марте 2021 года, Петр Фрадков возглавляет его с момента основания.Глава ПСБ отметил важность системного и последовательного подхода к принятию решений, направленных на повышение устойчивости организаций ОПК."Мы уже проработали более сотни инициатив, провели анкетирование членов совета по выявлению проблем отрасли, собрали большой объем информации. Что касается планов, основным лейтмотивом нашей работы остается ценообразование в ГОЗ. Одновременно еще большую актуальность приобрели вопросы диверсификации и финансовой устойчивости компаний, кадрового обеспечения", — приводятся в сообщении ПСБ слова Фрадкова.Он отдельно отметил необходимость проработки дополнительных мер поддержки предприятий ОПК в проектах диверсификации."Мы активно обсуждаем этот вопрос, в том числе, на мероприятиях форума, со всеми заинтересованными сторонами, прорабатываем новые возможные механизмы - причем, не только для производителей, но и для покупателей, для стимулирования НИОКР", - пояснил Фрадков.

https://ria.ru/20220818/psb-1810476523.html

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Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), форум "армия-2022", экономика