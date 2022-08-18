Рейтинг@Mail.ru
Глава ПСБ рассказал о нормотворческих инициативах для поддержки ОПК - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/initsiativy-1810481697.html
Глава ПСБ рассказал о нормотворческих инициативах для поддержки ОПК
Глава ПСБ рассказал о нормотворческих инициативах для поддержки ОПК - РИА Новости, 18.08.2022
Глава ПСБ рассказал о нормотворческих инициативах для поддержки ОПК
Вопросы диверсификации, финансовой устойчивости и кадрового обеспечения предприятий ОПК, а также ценообразования в гособоронзаказе находятся в центре внимания... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:28
2022-08-18T15:28
россия
псб (банк псб)
форум "армия-2022"
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Вопросы диверсификации, финансовой устойчивости и кадрового обеспечения предприятий ОПК, а также ценообразования в гособоронзаказе находятся в центре внимания Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.Он выступил на организованном в рамках форума "Армия-2022" совместном заседании Экспертного совета, подкомиссии "Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок" Комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" и Комитета Госдумы по промышленности и торговле.Экспертный совет по поддержке предприятий ОПК Комитета Госдумы по промышленности и торговле был создан в марте 2021 года, Петр Фрадков возглавляет его с момента основания.Глава ПСБ отметил важность системного и последовательного подхода к принятию решений, направленных на повышение устойчивости организаций ОПК."Мы уже проработали более сотни инициатив, провели анкетирование членов совета по выявлению проблем отрасли, собрали большой объем информации. Что касается планов, основным лейтмотивом нашей работы остается ценообразование в ГОЗ. Одновременно еще большую актуальность приобрели вопросы диверсификации и финансовой устойчивости компаний, кадрового обеспечения", — приводятся в сообщении ПСБ слова Фрадкова.Он отдельно отметил необходимость проработки дополнительных мер поддержки предприятий ОПК в проектах диверсификации."Мы активно обсуждаем этот вопрос, в том числе, на мероприятиях форума, со всеми заинтересованными сторонами, прорабатываем новые возможные механизмы - причем, не только для производителей, но и для покупателей, для стимулирования НИОКР", - пояснил Фрадков.
https://ria.ru/20220818/psb-1810476523.html
https://ria.ru/20220817/psb-1810236337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3a3b2c7e26064687ae4b75e0242e1fcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, псб (банк псб), форум "армия-2022", экономика
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Форум "Армия-2022", Экономика
15:28 18.08.2022
 

Глава ПСБ рассказал о нормотворческих инициативах для поддержки ОПК

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Вопросы диверсификации, финансовой устойчивости и кадрового обеспечения предприятий ОПК, а также ценообразования в гособоронзаказе находятся в центре внимания Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Он выступил на организованном в рамках форума "Армия-2022" совместном заседании Экспертного совета, подкомиссии "Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок" Комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" и Комитета Госдумы по промышленности и торговле.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
15:14
ПСБ готов участвовать в программах мотивации работников ОПК
Экспертный совет по поддержке предприятий ОПК Комитета Госдумы по промышленности и торговле был создан в марте 2021 года, Петр Фрадков возглавляет его с момента основания.
Глава ПСБ отметил важность системного и последовательного подхода к принятию решений, направленных на повышение устойчивости организаций ОПК.
"Мы уже проработали более сотни инициатив, провели анкетирование членов совета по выявлению проблем отрасли, собрали большой объем информации. Что касается планов, основным лейтмотивом нашей работы остается ценообразование в ГОЗ. Одновременно еще большую актуальность приобрели вопросы диверсификации и финансовой устойчивости компаний, кадрового обеспечения", — приводятся в сообщении ПСБ слова Фрадкова.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 15:51
ПСБ: надо стимулировать совместную работу ОПК и МСП по импортозамещению
Он отдельно отметил необходимость проработки дополнительных мер поддержки предприятий ОПК в проектах диверсификации.
"Мы активно обсуждаем этот вопрос, в том числе, на мероприятиях форума, со всеми заинтересованными сторонами, прорабатываем новые возможные механизмы - причем, не только для производителей, но и для покупателей, для стимулирования НИОКР", - пояснил Фрадков.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Форум "Армия-2022"Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала