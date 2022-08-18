https://ria.ru/20220818/ingushetiya-1810578223.html

Темпы реализации национальных проектов в Ингушетии выросли почти в два раза

Темпы реализации национальных проектов в Ингушетии выросли почти в два раза - РИА Новости, 18.08.2022

Темпы реализации национальных проектов в Ингушетии выросли почти в два раза

Темпы реализации национальных проектов в Ингушетии в текущем году выросли почти в два раза по кассовому освоению средств, всего республика планирует потратить... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:54

2022-08-18T18:54

2022-08-18T18:57

республика ингушетия

экономика

махмуд-али калиматов

россия

малгобек

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Темпы реализации национальных проектов в Ингушетии в текущем году выросли почти в два раза по кассовому освоению средств, всего республика планирует потратить на них свыше 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба главы региона."В Ингушетии сравнительный анализ восьмимесячного периода 2021-2022 годов по реализации нацпроектов показывает положительную динамику, заключающуюся в почти двукратном увеличении показателей по кассовому освоению и значительном увеличении законтрактованных средств", - говорится в сообщении.Уточняется, кассовое освоение средств выросло с 18,28% до 39%, а показатель контрактации средств - до 97%."На сегодняшний день шесть нацпроектов в Ингушетии по результатам мониторинга Минфина России находятся в зеленой зоне. Второй год подряд планку лидеров держит региональное министерство автодорог, которое досрочно, первым по России реализовало нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", выполнив все запланированные объемы на 2022 год со стопроцентной технической готовностью и кассовым исполнением. Такие достижения радуют", - отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.По данным местных властей, в зеленой зоне также находится и проект "Международная кооперация и экспорт", на реализацию которого в 2022 году предусмотрено более 139 миллионов рублей."В рамках регионального проекта "Чистая страна" основной задачей является ликвидация свалки в городе Малгобек площадью более 20 гектаров с досрочным завершением в 2022 году. Общая сумма – 978 миллионов рублей, кассовое исполнение составляет более 355 миллионов. В проект "Сохранение лесов" были заложены мероприятия по воспроизводству лесов на площади 21 гектар. План по посадке лесных культур выполнен на 100%", - подчеркивает пресс-служба. Всего в текущем году Ингушетия принимает участие в реализации 43 региональных программ нацпроектов, на которые предусмотрено свыше 10,2 миллиарда рублей, при этом софинансирование из регионального бюджета составляет 449 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220714/ingushetiya-1802458883.html

https://ria.ru/20220802/ingushetiya-1806659314.html

россия

малгобек

республика ингушетия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, махмуд-али калиматов, россия, малгобек, республика ингушетия