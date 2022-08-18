https://ria.ru/20220818/ilichev-1810260293.html

Петр Ильичев: пока зерно Украины направляют не в Африку, а богатым странам

Петр Ильичев: пока зерно Украины направляют не в Африку, а богатым странам - РИА Новости, 18.08.2022

Петр Ильичев: пока зерно Украины направляют не в Африку, а богатым странам

Москва удивлена тем, что пока основная часть продовольствия, которое судами вывозится из украинских портов, идет не в нуждающиеся страны, а в богатые... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:30

2022-08-18T09:30

2022-08-18T10:02

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Москва удивлена тем, что пока основная часть продовольствия, которое судами вывозится из украинских портов, идет не в нуждающиеся страны, а в богатые государства Запада. О том, как идет выполнение "продуктовой сделки" между Россией, Турцией и ООН, перспективах участия российской делегации в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре и о том, почему сотрудничество республик Донбасса с Северной Кореей не подпадают под действие санкционных резолюций Совбеза ООН, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.– Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя вопросы восстановления инфраструктуры республики, не исключил возможности контактов по этой теме с Пхеньяном. В отношении северокорейских рабочих действуют известные резолюции Совета Безопасности ООН, но могут ли они распространяться на ДНР и ЛНР?– Вопрос о возрождении промышленно развитой и густонаселенной территории Донбасса весьма актуален. Потребуются большие усилия для восстановления инфраструктуры освобожденных народных республик от последствий разрушительной человеконенавистнической политики тех, кто сейчас сидит в Киеве. Людям, которые возвращаются в свои дома, должны быть обеспечены достойные условия для жизни и труда. Поэтому тема международного содействия жителям молодых донбасских республик постоянно должна быть в зоне внимания прессы. Ее нужно стараться доносить и до зарубежной аудитории, ломая шовинистическую линию Запада на информационную "санацию" России.Вы правильно подметили, что на привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета Безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства-члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются.Параметры предполагаемого сотрудничества между Донецкой Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой, о чем говорил Денис Пушилин, лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян. Резолюции Совета Безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным "цербером". Эту неприглядную роль давно взяли на себя те самые столицы, которые продолжают раздувать конфликт и которых ни в малейшей степени не интересует жизнь людей на Донбассе, да и на Украине тоже.– Может ли Москва совместно с Пекином как действующим председателем СБ ООН поставить в рамках Совета Безопасности вопрос о недопустимости эскалации вокруг Тайваня? Планируется ли подобная резолюция? Поддержит ли ее Москва, если соответствующая инициатива будет предложена Пекином?– Еще в день визита спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань МИД России выступил с официальным заявлением, в котором была дана недвусмысленная оценка провокации со стороны Вашингтона.Действия американцев чреваты подрывом региональной и международной стабильности и свидетельствуют об их неспособности смириться с утратой монопольного права на управление миром. Отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка. Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", в соответствии с которым Тайвань – неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела.Что касается рассмотрения этого вопроса в СБ ООН, то нам ничего не известно о проработке какой-либо инициативы по рассмотрению там тайваньского сюжета. Вместе с тем Россия традиционно поддерживает плотную координацию с китайскими коллегами в рамках всемирной Организации, что полностью отвечает духу наших отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Намерены и впредь следовать данной линии.– Есть ли необходимость в привлечении других стран к сопровождению судов с зерном, которые выходят из украинских портов? Удовлетворена ли Россия тем, как ООН выполняет взятые на себя обязательства по обеспечению поставок российского зерна на мировые рынки?– Шестнадцать кораблей с 535 тысячами тонн продовольствия (по состоянию на 16 августа) уже вышли по согласованному гуманитарному коридору в рамках подписанной 22 июля в Стамбуле инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины. Работает Совместный координационный центр в составе представителей России, Турции, Украины и ООН, который отслеживает передвижение грузов, координирует вопросы досмотра судов. С учетом того, что киевским властям удалось обеспечить безопасность маршрутов в границах своих территориальных вод, не видим необходимости в привлечении третьих стран для сопровождения судов.Пока основная часть продовольствия – на настоящий момент не пшеница, а кормовые культуры: кукуруза, соя, – направляется не в нуждающиеся развивающиеся страны, а, к нашему удивлению, в богатые государства. В Великобританию, Ирландию, Италию, Республику Корея, Турцию и Китай. При согласовании инициативы мы исходили из необходимости срочного решения кризисных ситуаций в продовольственной сфере развивающихся стран. Об этом, во всяком случае, западные представители постоянно твердили все последние месяцы, возлагая на нашу страну ответственность за якобы блокирование украинского зерна.В отношении выполнения ООН своих обязательств по нормализации поставок российского продовольствия, удобрений и сырья для их производства на мировые рынки отмечу следующее. С секретариатом ООН мы активно взаимодействуем. Он, в свою очередь, проводит адресную работу с Вашингтоном, Брюсселем и частными зарубежными компаниями. В стабилизации международных продовольственных рынков заинтересован весь мир, в первую очередь развивающиеся страны. Пока не будут ликвидированы те искусственные нелегитимные препятствия Запада, с которыми наши экономические операторы сталкиваются при осуществлении внешнеэкономической деятельности, восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, едва ли возможно.Пока усилия ООН к желаемому результату не привели, но работа продолжается. Рассчитываем на успех.– Какова вероятность, что к неделе высокого уровня ГА ООН в сентябре удастся урегулировать вопрос с выдачей виз российским дипломатам? Будет ли Россия представлена на том уровне, который указан в предварительной программе? Поднимается ли вопрос организации визита российской делегации на Генассамблею в контактах с Секретариатом ООН?– Распоряжением президента Российской Федерации от 8 августа 2022 года главой российской делегации для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН утвержден министр иностранных дел России. Исходим из того, что Сергею Лаврову, а также членам делегации и их заместителям, указанным в распоряжении, своевременно будут выданы въездные визы в США. Призываем секретариат ООН добиваться от американской стороны неукоснительного выполнения своих обязательств по Соглашению между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений ООН, включая добросовестное рассмотрение в срок всех визовых заявок.

https://ria.ru/20220815/prodovolstvie-1809860848.html

https://ria.ru/20220817/kitay-1810170947.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/1809564356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, украина, турция, оон, петр ильичев