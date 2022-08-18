https://ria.ru/20220818/gutteresh-1810533378.html

Зеленский заявил, что Гутерреш рассказал о работе по миссии в Еленовку

Зеленский заявил, что Гутерреш рассказал о работе по миссии в Еленовку - РИА Новости, 18.08.2022

Зеленский заявил, что Гутерреш рассказал о работе по миссии в Еленовку

Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем тот сообщил ему о работе над отправкой миссии организации в Еленовку, где в РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:11

2022-08-18T17:11

2022-08-18T17:17

в мире

антониу гутерреш

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

оон

международный комитет красного креста (мккк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_162ef1490c5c8dafa9289a8c3fa28d98.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем тот сообщил ему о работе над отправкой миссии организации в Еленовку, где в конце июля был обстрелян изолятор с украинскими военнопленными."Антониу Гутерреш сообщил о работе над направлением миссии ООН по установлению фактов в Еленовке", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.Ранее в Минобороны России сообщили, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.

https://ria.ru/20220818/elenovka-1810485029.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, антониу гутерреш, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, оон, международный комитет красного креста (мккк)