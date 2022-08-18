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Зеленский заявил, что Гутерреш рассказал о работе по миссии в Еленовку
Зеленский заявил, что Гутерреш рассказал о работе по миссии в Еленовку - РИА Новости, 18.08.2022
Зеленский заявил, что Гутерреш рассказал о работе по миссии в Еленовку
Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем тот сообщил ему о работе над отправкой миссии организации в Еленовку, где в РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:11
2022-08-18T17:11
2022-08-18T17:17
в мире
антониу гутерреш
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем тот сообщил ему о работе над отправкой миссии организации в Еленовку, где в конце июля был обстрелян изолятор с украинскими военнопленными."Антониу Гутерреш сообщил о работе над направлением миссии ООН по установлению фактов в Еленовке", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.Ранее в Минобороны России сообщили, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
https://ria.ru/20220818/elenovka-1810485029.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, антониу гутерреш, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Антониу Гутерреш, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
17:11 18.08.2022 (обновлено: 17:17 18.08.2022)
Зеленский заявил, что Гутерреш рассказал о работе по миссии в Еленовку
Президент Зеленский заявил, что Гутерреш рассказал о подготовке отправки миссии в Еленовку