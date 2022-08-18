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В Донбасс и на Украину за сутки доставили 466 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/gumpomosch-1810610077.html
В Донбасс и на Украину за сутки доставили 466 тысяч тонн гумпомощи
В Донбасс и на Украину за сутки доставили 466 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 18.08.2022
В Донбасс и на Украину за сутки доставили 466 тысяч тонн гумпомощи
На Донбасс и Украину из России с начала спецоперации доставлено более 56 тысяч тонн гуманитарной помощи, только за сутки 466 тонн, говорится в заявлении... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:53
2022-08-18T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На Донбасс и Украину из России с начала спецоперации доставлено более 56 тысяч тонн гуманитарной помощи, только за сутки 466 тонн, говорится в заявлении межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию."В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 года) доставлено 56 888,6 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 470 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 466,7 тонны гуманитарной помощи. 18 августа 2022 г. проводится четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 187,1 тонны предметов первой необходимости",- говорится в заявлении.
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в мире, донбасс, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Луганская Народная Республика
21:53 18.08.2022
 
В Донбасс и на Украину за сутки доставили 466 тысяч тонн гумпомощи

Гумштаб России: в Донбасс и на Украину за сутки доставили 466 тысяч тонн гумпомощи

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе
Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На Донбасс и Украину из России с начала спецоперации доставлено более 56 тысяч тонн гуманитарной помощи, только за сутки 466 тонн, говорится в заявлении межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.
"В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 года) доставлено 56 888,6 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 470 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 466,7 тонны гуманитарной помощи. 18 августа 2022 г. проводится четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 187,1 тонны предметов первой необходимости",- говорится в заявлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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