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На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей - РИА Новости, 18.08.2022
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На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей
На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей - РИА Новости, 18.08.2022
На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей
Движение грузовых автомобилей через российско-эстонскую границу возобновлено после кратковременной приостановки, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС)... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:21
2022-08-18T13:21
авто
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
эстония
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение грузовых автомобилей через российско-эстонскую границу возобновлено после кратковременной приостановки, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.Ранее у четверг ведомство сообщило о временной остановке движения грузовых авто через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород). По информации эстонской таможни, приостановка работы пункта пропуска на въезд и на выезд была связана с ремонтом дорог, прилегающих к погранпереходу."С 12:00 грузовые авто выезжают из России в штатном режиме", - говорится в сообщении ФТС.
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авто, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), эстония
Авто, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Эстония
13:21 18.08.2022
 
На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей

На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей в штатном режиме

© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкКПП на границе России и Эстонии
КПП на границе России и Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Сергей Степанов
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КПП на границе России и Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение грузовых автомобилей через российско-эстонскую границу возобновлено после кратковременной приостановки, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.
Ранее у четверг ведомство сообщило о временной остановке движения грузовых авто через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород). По информации эстонской таможни, приостановка работы пункта пропуска на въезд и на выезд была связана с ремонтом дорог, прилегающих к погранпереходу.
"С 12:00 грузовые авто выезжают из России в штатном режиме", - говорится в сообщении ФТС.
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