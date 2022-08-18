https://ria.ru/20220818/gruzoviki-1810442129.html
На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей
На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей - РИА Новости, 18.08.2022
На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей
Движение грузовых автомобилей через российско-эстонскую границу возобновлено после кратковременной приостановки, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС)... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:21
2022-08-18T13:21
2022-08-18T13:21
авто
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
эстония
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение грузовых автомобилей через российско-эстонскую границу возобновлено после кратковременной приостановки, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.Ранее у четверг ведомство сообщило о временной остановке движения грузовых авто через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород). По информации эстонской таможни, приостановка работы пункта пропуска на въезд и на выезд была связана с ремонтом дорог, прилегающих к погранпереходу."С 12:00 грузовые авто выезжают из России в штатном режиме", - говорится в сообщении ФТС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), эстония
Авто, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Эстония
На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей
На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей в штатном режиме