https://ria.ru/20220818/gruzoviki-1810442129.html

На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей

На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей - РИА Новости, 18.08.2022

На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей

Движение грузовых автомобилей через российско-эстонскую границу возобновлено после кратковременной приостановки, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС)... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:21

2022-08-18T13:21

2022-08-18T13:21

авто

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

эстония

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение грузовых автомобилей через российско-эстонскую границу возобновлено после кратковременной приостановки, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.Ранее у четверг ведомство сообщило о временной остановке движения грузовых авто через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород). По информации эстонской таможни, приостановка работы пункта пропуска на въезд и на выезд была связана с ремонтом дорог, прилегающих к погранпереходу."С 12:00 грузовые авто выезжают из России в штатном режиме", - говорится в сообщении ФТС.

https://ria.ru/20220818/ogranichenie-1810338559.html

россия

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), эстония