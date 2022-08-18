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Биржевые цены на газ в Европе выросли на пять процентов - РИА Новости, 18.08.2022
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Биржевые цены на газ в Европе выросли на пять процентов
Биржевые цены на газ в Европе выросли на пять процентов - РИА Новости, 18.08.2022
Биржевые цены на газ в Европе выросли на пять процентов
Газовые фьючерсы в Европе завершили торги четверга ростом более чем на 5% к расчетной цене среды, остановились чуть ниже 2500 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T20:20
2022-08-18T20:20
экономика
цены на нефть
европа
северный поток
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе завершили торги четверга ростом более чем на 5% к расчетной цене среды, остановились чуть ниже 2500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе, но вскоре перешли к росту. По итогам торгового дня ценовой минимум составил 2358,5 доллара за тысячу кубометров (-0,6%), максимум - 2536,7 доллара (+6,9%), а цена закрытия - 2498,4 доллара (+5,3%). Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня - 2372,5 доллара.По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, ограничения в поставках газа в Европу и чрезвычайные меры для его экономии делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может повлиять на потребление "голубого топлива" или снабжение им. Ключевым же драйвером роста цен, по мнению аналитиков, остаются проблемы с восстановлением полноценной работы газопровода "Северный поток"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50% - до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров с 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
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экономика, цены на нефть, европа, северный поток
Экономика, Цены на нефть, Европа, Северный поток
20:20 18.08.2022
 
Биржевые цены на газ в Европе выросли на пять процентов

ICE: биржевые цены на газ в Европе при закрытии торгов составили 2498,4 доллара

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе завершили торги четверга ростом более чем на 5% к расчетной цене среды, остановились чуть ниже 2500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе, но вскоре перешли к росту. По итогам торгового дня ценовой минимум составил 2358,5 доллара за тысячу кубометров (-0,6%), максимум - 2536,7 доллара (+6,9%), а цена закрытия - 2498,4 доллара (+5,3%). Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня - 2372,5 доллара.
По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, ограничения в поставках газа в Европу и чрезвычайные меры для его экономии делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может повлиять на потребление "голубого топлива" или снабжение им. Ключевым же драйвером роста цен, по мнению аналитиков, остаются проблемы с восстановлением полноценной работы газопровода "Северный поток".
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50% - до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров с 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 14:59
В Польше снизилось потребление газа из-за резкого роста цен
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаСеверный поток
 
 
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