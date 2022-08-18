https://ria.ru/20220818/gaz-1810470996.html

В Польше снизилось потребление газа из-за резкого роста цен

В Польше снизилось потребление газа из-за резкого роста цен - РИА Новости, 18.08.2022

В Польше снизилось потребление газа из-за резкого роста цен

Резкий рост стоимости природного газа снизил его потребление в Польше на 7%, сообщил заместитель председателя правления нефтегазового концерна PGNiG Пшемыслав... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:59

2022-08-18T14:59

2022-08-18T14:59

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ВАРШАВА, 18 авг – РИА Новости. Резкий рост стоимости природного газа снизил его потребление в Польше на 7%, сообщил заместитель председателя правления нефтегазового концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский на пресс-конференции в четверг."Во втором полугодии мы столкнулись с небывалым до сих пор ростом цен газа, что очень сильно изменило ситуацию на мировом рынке газа. Продажа газа в Польше снизилась на 7%", - сказал Вацлавский, пояснив, что на это повлияла "как погода теплее обычного, так и снижение спроса из-за возросшей цены".Он уточнил, что на товарной бирже во втором полугодии текущего года средний рост цены на природный газ составил 244%.Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал-Европе" вовсе прекратились.

https://ria.ru/20220817/pgnig-1810312985.html

https://ria.ru/20220818/gaz-1810465336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, польша, россия, европа, pgnig, в мире, природный газ, газпром