В Польше снизилось потребление газа из-за резкого роста цен
PGNiG: резкий рост цены на газ снизил его потребление в Польше на семь процентов
© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 авг – РИА Новости. Резкий рост стоимости природного газа снизил его потребление в Польше на 7%, сообщил заместитель председателя правления нефтегазового концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский на пресс-конференции в четверг.
"Во втором полугодии мы столкнулись с небывалым до сих пор ростом цен газа, что очень сильно изменило ситуацию на мировом рынке газа. Продажа газа в Польше снизилась на 7%", - сказал Вацлавский, пояснив, что на это повлияла "как погода теплее обычного, так и снижение спроса из-за возросшей цены".
Он уточнил, что на товарной бирже во втором полугодии текущего года средний рост цены на природный газ составил 244%.
Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.
В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал-Европе" вовсе прекратились.