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В Польше снизилось потребление газа из-за резкого роста цен - РИА Новости, 18.08.2022
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В Польше снизилось потребление газа из-за резкого роста цен
В Польше снизилось потребление газа из-за резкого роста цен - РИА Новости, 18.08.2022
В Польше снизилось потребление газа из-за резкого роста цен
Резкий рост стоимости природного газа снизил его потребление в Польше на 7%, сообщил заместитель председателя правления нефтегазового концерна PGNiG Пшемыслав... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:59
2022-08-18T14:59
экономика
польша
россия
европа
pgnig
в мире
природный газ
газпром
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ВАРШАВА, 18 авг – РИА Новости. Резкий рост стоимости природного газа снизил его потребление в Польше на 7%, сообщил заместитель председателя правления нефтегазового концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский на пресс-конференции в четверг."Во втором полугодии мы столкнулись с небывалым до сих пор ростом цен газа, что очень сильно изменило ситуацию на мировом рынке газа. Продажа газа в Польше снизилась на 7%", - сказал Вацлавский, пояснив, что на это повлияла "как погода теплее обычного, так и снижение спроса из-за возросшей цены".Он уточнил, что на товарной бирже во втором полугодии текущего года средний рост цены на природный газ составил 244%.Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал-Европе" вовсе прекратились.
https://ria.ru/20220817/pgnig-1810312985.html
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экономика, польша, россия, европа, pgnig, в мире, природный газ, газпром
Экономика, Польша, Россия, Европа, PGNiG, В мире, Природный газ, Газпром
14:59 18.08.2022
 
В Польше снизилось потребление газа из-за резкого роста цен

PGNiG: резкий рост цены на газ снизил его потребление в Польше на семь процентов

© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 авг – РИА Новости. Резкий рост стоимости природного газа снизил его потребление в Польше на 7%, сообщил заместитель председателя правления нефтегазового концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский на пресс-конференции в четверг.
"Во втором полугодии мы столкнулись с небывалым до сих пор ростом цен газа, что очень сильно изменило ситуацию на мировом рынке газа. Продажа газа в Польше снизилась на 7%", - сказал Вацлавский, пояснив, что на это повлияла "как погода теплее обычного, так и снижение спроса из-за возросшей цены".
Штаб-квартира нефтегазовой компании PGNiG в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 20:24
В Польше PGNiG взял кредит из-за отсутствия поставок газа из России
Он уточнил, что на товарной бирже во втором полугодии текущего года средний рост цены на природный газ составил 244%.
Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.
В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал-Европе" вовсе прекратились.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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В Европе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной, пишет FT
 
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