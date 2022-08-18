https://ria.ru/20220818/gaz-1810468232.html
В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ
В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ - РИА Новости, 18.08.2022
В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ
Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг 77,79%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:51
2022-08-18T14:51
2022-08-18T14:51
экономика
германия
газпром
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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг 77,79%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ."Продолжается закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 77,79%", - говорится в сообщении.Крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 57,23%.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю на 95%.
https://ria.ru/20220818/gaz-1810465336.html
https://ria.ru/20220817/gaz-1810163979.html
германия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, газпром, природный газ, в мире
Экономика, Германия, Газпром, Природный газ, В мире
В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ
Уровень заполненности газохранилищ в Германии достиг 77,8 процента