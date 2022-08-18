https://ria.ru/20220818/gaz-1810468232.html

В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ

В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ - РИА Новости, 18.08.2022

В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ

Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг 77,79%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:51

2022-08-18T14:51

2022-08-18T14:51

экономика

германия

газпром

природный газ

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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг 77,79%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ."Продолжается закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 77,79%", - говорится в сообщении.Крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 57,23%.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю на 95%.

https://ria.ru/20220818/gaz-1810465336.html

https://ria.ru/20220817/gaz-1810163979.html

германия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, газпром, природный газ, в мире