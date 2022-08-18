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В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ - РИА Новости, 18.08.2022
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В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ
В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ - РИА Новости, 18.08.2022
В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ
Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг 77,79%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:51
2022-08-18T14:51
экономика
германия
газпром
природный газ
в мире
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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг 77,79%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ."Продолжается закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 77,79%", - говорится в сообщении.Крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 57,23%.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю на 95%.
https://ria.ru/20220818/gaz-1810465336.html
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экономика, германия, газпром, природный газ, в мире
Экономика, Германия, Газпром, Природный газ, В мире
14:51 18.08.2022
 
В Германии оценили уровень заполненности газохранилищ

Уровень заполненности газохранилищ в Германии достиг 77,8 процента

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг 77,79%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ.
"Продолжается закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 77,79%", - говорится в сообщении.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
14:39
В Европе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной, пишет FT
Крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 57,23%.
Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю на 95%.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 11:10
В ФРГ сочли решение о наполнении ПХГ на 95 процентов к ноябрю невыполнимым
 
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