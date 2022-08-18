https://ria.ru/20220818/festival-1810588094.html

В этно-станице Атамань пройдет гастрономический фестиваль "Гарнэ сальцэ"

В этно-станице Атамань пройдет гастрономический фестиваль "Гарнэ сальцэ" - РИА Новости, 18.08.2022

В этно-станице Атамань пройдет гастрономический фестиваль "Гарнэ сальцэ"

Гастрономический фестиваль "Гарнэ сальцэ" состоится в кубанской этно-станице Атамань 20 августа, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:26

2022-08-18T19:26

2022-08-18T19:26

краснодарский край

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Гарнэ сальцэ" состоится в кубанской этно-станице Атамань 20 августа, сообщает администрация Краснодарского края."Мероприятие состоится 20 августа и соберет всех любителей кубанского продукта, приготовленного по старинным и современным рецептам. Гости этно-станицы продегустируют сало, поучаствуют в мастер-классах по его засолке и копчению. Также смогут попробовать наваристый традиционный "Кубанский квасок" – для посетителей сварят 1000 литров красного супа на свинине", - говорится в сообщении.Также организаторы фестиваля анонсировали концерт казачьих вокальных и танцевальных коллективов. Кроме того, на мероприятии пройдут конкурсы, розыгрыши призов, будут работать ремесленные мастерские. Дети смогут поучаствовать в дворовых играх, смогут разрисовывать пряники и познакомиться со станичной Бабой Ягой.Всего до конца октября в Атамани запланировано более 20 краевых праздников и выставочных проектов. Завершится сезон краевым праздником "День станицы Атамань".

https://ria.ru/20220707/festival-1800958842.html

https://ria.ru/20220623/gastrofestivali-1797325553.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, общество