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В этно-станице Атамань пройдет гастрономический фестиваль "Гарнэ сальцэ"
В этно-станице Атамань пройдет гастрономический фестиваль "Гарнэ сальцэ" - РИА Новости, 18.08.2022
В этно-станице Атамань пройдет гастрономический фестиваль "Гарнэ сальцэ"
Гастрономический фестиваль "Гарнэ сальцэ" состоится в кубанской этно-станице Атамань 20 августа, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:26
2022-08-18T19:26
2022-08-18T19:26
краснодарский край
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Гарнэ сальцэ" состоится в кубанской этно-станице Атамань 20 августа, сообщает администрация Краснодарского края."Мероприятие состоится 20 августа и соберет всех любителей кубанского продукта, приготовленного по старинным и современным рецептам. Гости этно-станицы продегустируют сало, поучаствуют в мастер-классах по его засолке и копчению. Также смогут попробовать наваристый традиционный "Кубанский квасок" – для посетителей сварят 1000 литров красного супа на свинине", - говорится в сообщении.Также организаторы фестиваля анонсировали концерт казачьих вокальных и танцевальных коллективов. Кроме того, на мероприятии пройдут конкурсы, розыгрыши призов, будут работать ремесленные мастерские. Дети смогут поучаствовать в дворовых играх, смогут разрисовывать пряники и познакомиться со станичной Бабой Ягой.Всего до конца октября в Атамани запланировано более 20 краевых праздников и выставочных проектов. Завершится сезон краевым праздником "День станицы Атамань".
https://ria.ru/20220707/festival-1800958842.html
https://ria.ru/20220623/gastrofestivali-1797325553.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, общество
Краснодарский край, Краснодарский край, Общество
КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Гарнэ сальцэ" состоится в кубанской этно-станице Атамань 20 августа, сообщает администрация Краснодарского края.
"Мероприятие состоится 20 августа и соберет всех любителей кубанского продукта, приготовленного по старинным и современным рецептам. Гости этно-станицы продегустируют сало, поучаствуют в мастер-классах по его засолке и копчению. Также смогут попробовать наваристый традиционный "Кубанский квасок" – для посетителей сварят 1000 литров красного супа на свинине", - говорится в сообщении.
Также организаторы фестиваля анонсировали концерт казачьих вокальных и танцевальных коллективов. Кроме того, на мероприятии пройдут конкурсы, розыгрыши призов, будут работать ремесленные мастерские. Дети смогут поучаствовать в дворовых играх, смогут разрисовывать пряники и познакомиться со станичной Бабой Ягой.
Всего до конца октября в Атамани запланировано более 20 краевых праздников и выставочных проектов. Завершится сезон краевым праздником "День станицы Атамань".
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