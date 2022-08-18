https://ria.ru/20220818/evakuatsiya-1810609967.html

Россия за сутки эвакуировала около 26,6 тысячи человек из Донбасса

Россия за сутки эвакуировала около 26,6 тысячи человек из Донбасса - РИА Новости, 18.08.2022

Россия за сутки эвакуировала около 26,6 тысячи человек из Донбасса

Порядка 26,6 тысячи человек эвакуировалось за сутки в Россию из Донбасса и опасных районов Украины, заявил в четверг начальник Национального центра управления... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T21:52

2022-08-18T21:52

2022-08-18T21:53

специальная военная операция на украине

донбасс

украина

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797157609_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_b0b3a55410c8d5f263851112fc9b7f01.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Порядка 26,6 тысячи человек эвакуировалось за сутки в Россию из Донбасса и опасных районов Украины, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 601 человек, в том числе 4 726 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 473 546 человек, из которых 555 128 детей", - сказал он.

https://ria.ru/20220802/bezhentsy-1806798956.html

донбасс

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, украина, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика