https://ria.ru/20220818/evakuatsiya-1810609967.html
Россия за сутки эвакуировала около 26,6 тысячи человек из Донбасса
Россия за сутки эвакуировала около 26,6 тысячи человек из Донбасса - РИА Новости, 18.08.2022
Россия за сутки эвакуировала около 26,6 тысячи человек из Донбасса
Порядка 26,6 тысячи человек эвакуировалось за сутки в Россию из Донбасса и опасных районов Украины, заявил в четверг начальник Национального центра управления... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:52
2022-08-18T21:52
2022-08-18T21:53
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Порядка 26,6 тысячи человек эвакуировалось за сутки в Россию из Донбасса и опасных районов Украины, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 601 человек, в том числе 4 726 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 473 546 человек, из которых 555 128 детей", - сказал он.
https://ria.ru/20220802/bezhentsy-1806798956.html
донбасс
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донбасс, украина, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Украина, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
21:52 18.08.2022 (обновлено: 21:53 18.08.2022)
Россия за сутки эвакуировала около 26,6 тысячи человек из Донбасса
Россия за сутки эвакуировала около 26,6 тысячи человек с Украины и из Донбасса