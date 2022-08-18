Генсек ООН уведомил Россию и Украину о полномочиях миссии ООН в Еленовке
Гутерреш уведомил Киев и Москву о полномочиях миссии по расследованию инцидента в Еленовки
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке. Архивное фото
ООН, 18 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что уведомил Россию и Украину о круге полномочий миссии по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке.
"То, что там произошло, неприемлемо. Все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. У МККК должен быть доступ к ним", - сказал Гутерреш на пресс-конференции во Львове с лидером Турции Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.
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Он указал, что по просьбе властей Украины и России решил создать миссию по установлению фактов обстрела СИЗО. "Украину и Российскую Федерацию уведомили о круге полномочий миссии, а также о составе команды. Я намерен назначить генерала Карлоса душ Сантуша Круза из Бразилии руководителем этой миссии", - отметил генсек.
По его словам, ООН работает над получением необходимых гарантий безопасного доступ к месту происшествия и любым другим соответствующим местам.
"Проще говоря, миссия по установлению фактов должна быть свободна в поиске фактов. Команда должна быть способна собирать и анализировать необходимую информацию. Прежде всего, это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам без какого-либо вмешательства со стороны какой-либо из сторон", - добавил Гутерреш.
Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова"*, начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
* Организация признана террористической и запрещена в России