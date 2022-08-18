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Генсек ООН уведомил Россию и Украину о полномочиях миссии ООН в Еленовке - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/elenovka-1810593869.html
Генсек ООН уведомил Россию и Украину о полномочиях миссии ООН в Еленовке
Генсек ООН уведомил Россию и Украину о полномочиях миссии ООН в Еленовке - РИА Новости, 18.08.2022
Генсек ООН уведомил Россию и Украину о полномочиях миссии ООН в Еленовке
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что уведомил Россию и Украину о круге полномочий миссии по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:56
2022-08-18T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
международный комитет красного креста (мккк)
оон
антониу гутерреш
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ООН, 18 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что уведомил Россию и Украину о круге полномочий миссии по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке."То, что там произошло, неприемлемо. Все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. У МККК должен быть доступ к ним", - сказал Гутерреш на пресс-конференции во Львове с лидером Турции Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.Он указал, что по просьбе властей Украины и России решил создать миссию по установлению фактов обстрела СИЗО. "Украину и Российскую Федерацию уведомили о круге полномочий миссии, а также о составе команды. Я намерен назначить генерала Карлоса душ Сантуша Круза из Бразилии руководителем этой миссии", - отметил генсек.По его словам, ООН работает над получением необходимых гарантий безопасного доступ к месту происшествия и любым другим соответствующим местам."Проще говоря, миссия по установлению фактов должна быть свободна в поиске фактов. Команда должна быть способна собирать и анализировать необходимую информацию. Прежде всего, это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам без какого-либо вмешательства со стороны какой-либо из сторон", - добавил Гутерреш.Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова"*, начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, международный комитет красного креста (мккк), оон, антониу гутерреш, донбасс, батальон "азов", львов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, Антониу Гутерреш, Донбасс, Батальон "Азов", Львов
19:56 18.08.2022
 
Генсек ООН уведомил Россию и Украину о полномочиях миссии ООН в Еленовке

Гутерреш уведомил Киев и Москву о полномочиях миссии по расследованию инцидента в Еленовки

© РИА Новости / Андрей КоцБарак в лагере для военнопленных в Еленовке
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке. Архивное фото
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ООН, 18 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что уведомил Россию и Украину о круге полномочий миссии по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке.
"То, что там произошло, неприемлемо. Все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. У МККК должен быть доступ к ним", - сказал Гутерреш на пресс-конференции во Львове с лидером Турции Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.
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Он указал, что по просьбе властей Украины и России решил создать миссию по установлению фактов обстрела СИЗО. "Украину и Российскую Федерацию уведомили о круге полномочий миссии, а также о составе команды. Я намерен назначить генерала Карлоса душ Сантуша Круза из Бразилии руководителем этой миссии", - отметил генсек.
По его словам, ООН работает над получением необходимых гарантий безопасного доступ к месту происшествия и любым другим соответствующим местам.
"Проще говоря, миссия по установлению фактов должна быть свободна в поиске фактов. Команда должна быть способна собирать и анализировать необходимую информацию. Прежде всего, это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам без какого-либо вмешательства со стороны какой-либо из сторон", - добавил Гутерреш.
Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова"*, начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Иностранная пресса в разрушенном бараке - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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"Очевидно, откуда стреляли". Что изумило западных журналистов в Еленовке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНАнтониу ГутеррешДонбассБатальон "Азов"Львов
 
 
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