В МИД ждут визита миссии ООН по Еленовке
МИД: Москва заинтересована, чтобы визит миссии ООН по Еленовке состоялся как можно скорее
© РИА Новости / Андрей КоцБарак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва заинтересована, чтобы визит миссии ООН по Еленовке состоялся как можно скорее, это станет возможно после согласования всех деталей, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Заинтересованы в том, чтобы визит состоялся как можно скорее, это станет возможным, как только будут согласованы все детали", - сказал Нечаев, отвечая на вопрос РИА Новости.
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"Что касается выводов миссии, то, разумеется, мы рассчитываем на беспристрастный и не ангажированный разбор и установление всех фактов, связанных с этим трагическим инцидентом", - отметил Нечаев в ходе брифинга.
Ранее в Минобороны России сообщали, в ночь на 29 июля при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ призвали экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.