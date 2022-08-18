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В МИД ждут визита миссии ООН по Еленовке - РИА Новости, 18.08.2022
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В МИД ждут визита миссии ООН по Еленовке
В МИД ждут визита миссии ООН по Еленовке - РИА Новости, 18.08.2022
В МИД ждут визита миссии ООН по Еленовке
Москва заинтересована, чтобы визит миссии ООН по Еленовке состоялся как можно скорее, это станет возможно после согласования всех деталей, заявил в четверг... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:34
2022-08-18T15:34
в мире
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
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оон
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва заинтересована, чтобы визит миссии ООН по Еленовке состоялся как можно скорее, это станет возможно после согласования всех деталей, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Заинтересованы в том, чтобы визит состоялся как можно скорее, это станет возможным, как только будут согласованы все детали", - сказал Нечаев, отвечая на вопрос РИА Новости."Что касается выводов миссии, то, разумеется, мы рассчитываем на беспристрастный и не ангажированный разбор и установление всех фактов, связанных с этим трагическим инцидентом", - отметил Нечаев в ходе брифинга.Ранее в Минобороны России сообщали, в ночь на 29 июля при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ призвали экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
https://ria.ru/20220815/obstrel-1809855461.html
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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), оон
В мире, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
15:34 18.08.2022
 
В МИД ждут визита миссии ООН по Еленовке

МИД: Москва заинтересована, чтобы визит миссии ООН по Еленовке состоялся как можно скорее

© РИА Новости / Андрей КоцБарак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва заинтересована, чтобы визит миссии ООН по Еленовке состоялся как можно скорее, это станет возможно после согласования всех деталей, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Заинтересованы в том, чтобы визит состоялся как можно скорее, это станет возможным, как только будут согласованы все детали", - сказал Нечаев, отвечая на вопрос РИА Новости.
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"Что касается выводов миссии, то, разумеется, мы рассчитываем на беспристрастный и не ангажированный разбор и установление всех фактов, связанных с этим трагическим инцидентом", - отметил Нечаев в ходе брифинга.
Ранее в Минобороны России сообщали, в ночь на 29 июля при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ призвали экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
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В миреДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООН
 
 
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