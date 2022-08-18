https://ria.ru/20220818/elenovka-1810485029.html

В МИД ждут визита миссии ООН по Еленовке

В МИД ждут визита миссии ООН по Еленовке - РИА Новости, 18.08.2022

В МИД ждут визита миссии ООН по Еленовке

Москва заинтересована, чтобы визит миссии ООН по Еленовке состоялся как можно скорее, это станет возможно после согласования всех деталей, заявил в четверг... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:34

2022-08-18T15:34

2022-08-18T15:34

в мире

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

международный комитет красного креста (мккк)

оон

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва заинтересована, чтобы визит миссии ООН по Еленовке состоялся как можно скорее, это станет возможно после согласования всех деталей, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Заинтересованы в том, чтобы визит состоялся как можно скорее, это станет возможным, как только будут согласованы все детали", - сказал Нечаев, отвечая на вопрос РИА Новости."Что касается выводов миссии, то, разумеется, мы рассчитываем на беспристрастный и не ангажированный разбор и установление всех фактов, связанных с этим трагическим инцидентом", - отметил Нечаев в ходе брифинга.Ранее в Минобороны России сообщали, в ночь на 29 июля при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ призвали экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.

https://ria.ru/20220815/obstrel-1809855461.html

https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), оон