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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 18.08.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:11
2022-08-18T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
сша
нато
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, США, НАТО
16:11 18.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости /
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Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 13:35
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаСШАНАТО
 
 
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