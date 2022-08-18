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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 18.08.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:11
2022-08-18T16:11
2022-08-18T16:11
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220818/donetsk-1810445431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, США, НАТО
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами