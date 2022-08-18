https://ria.ru/20220818/donetsk-1810445431.html
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 18.08.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы
Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:35
2022-08-18T13:35
2022-08-18T13:35
в мире
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Во время обстрела Кировского района вражеский снаряд повредил два оконных блока в здании школы №93 по улице Карла Маркса, 10", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 7.00 (совпадает с мск) обстреляли Кировский район, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220818/donetsk-1810378628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецкая народная республика
В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы
Мэр Донецка Кулемзин: из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы