https://ria.ru/20220818/donetsk-1810445431.html

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 18.08.2022

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы

Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:35

2022-08-18T13:35

2022-08-18T13:35

в мире

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Во время обстрела Кировского района вражеский снаряд повредил два оконных блока в здании школы №93 по улице Карла Маркса, 10", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 7.00 (совпадает с мск) обстреляли Кировский район, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220818/donetsk-1810378628.html

кировский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кировский район, донецкая народная республика