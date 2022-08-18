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В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 18.08.2022
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В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 18.08.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы
Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:35
2022-08-18T13:35
в мире
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Во время обстрела Кировского района вражеский снаряд повредил два оконных блока в здании школы №93 по улице Карла Маркса, 10", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 7.00 (совпадает с мск) обстреляли Кировский район, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
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кировский район
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в мире, кировский район, донецкая народная республика
В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика
13:35 18.08.2022
 
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы

Мэр Донецка Кулемзин: из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЖители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
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Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Во время обстрела Кировского района вражеский снаряд повредил два оконных блока в здании школы №93 по улице Карла Маркса, 10", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 7.00 (совпадает с мск) обстреляли Кировский район, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
Обстрел Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
10:08Специальная военная операция на Украине
Свято-Воскресенский храм поврежден при обстреле Донецка со стороны ВСУ
 
В миреКировский районДонецкая Народная Республика
 
 
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