Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 29 боеприпасов по Донецку, Горловке, Зайцево и Металлисту
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселки Зайцево (южное) и Металлист, выпустив менее чем за час 29 снарядов и мин калибрами 152 и 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 14.10 украинские военные обстреляли поселок шахты Изотова в Горловке, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, по данным ведомства, в 13.30 и 13.45 со стороны украинских войск было выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров по донецким поселкам Зайцево (южное) и Металлист.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".