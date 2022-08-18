https://ria.ru/20220818/donbass-1810473719.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселки Зайцево (южное) и Металлист, выпустив менее чем за час 29 снарядов и мин калибрами 152 и 120... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:08

2022-08-18T15:08

2022-08-18T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

зайцево

стирол

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ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселки Зайцево (южное) и Металлист, выпустив менее чем за час 29 снарядов и мин калибрами 152 и 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 14.10 украинские военные обстреляли поселок шахты Изотова в Горловке, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, по данным ведомства, в 13.30 и 13.45 со стороны украинских войск было выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров по донецким поселкам Зайцево (южное) и Металлист.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/obstrely-1810365363.html

https://ria.ru/20220818/donbass-1810379277.html

горловка

донецк (днр)

зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк (днр), зайцево, стирол