Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/donbass-1810473719.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселки Зайцево (южное) и Металлист, выпустив менее чем за час 29 снарядов и мин калибрами 152 и 120... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:08
2022-08-18T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
зайцево
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселки Зайцево (южное) и Металлист, выпустив менее чем за час 29 снарядов и мин калибрами 152 и 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 14.10 украинские военные обстреляли поселок шахты Изотова в Горловке, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, по данным ведомства, в 13.30 и 13.45 со стороны украинских войск было выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров по донецким поселкам Зайцево (южное) и Металлист.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220818/obstrely-1810365363.html
https://ria.ru/20220818/donbass-1810379277.html
горловка
донецк (днр)
зайцево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецк (днр), зайцево, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Зайцево, Стирол
15:08 18.08.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 29 боеприпасов по Донецку, Горловке, Зайцево и Металлисту

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселки Зайцево (южное) и Металлист, выпустив менее чем за час 29 снарядов и мин калибрами 152 и 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
09:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли ДНР
Отмечается, что в 14.10 украинские военные обстреляли поселок шахты Изотова в Горловке, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, по данным ведомства, в 13.30 и 13.45 со стороны украинских войск было выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров по донецким поселкам Зайцево (южное) и Металлист.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
10:12Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)ЗайцевоСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала