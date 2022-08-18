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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/donbass-1810379277.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку, Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив 13 снарядов за 30 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:12
2022-08-18T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
макеевка
гольмовский
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив 13 снарядов за 30 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 8.40 (совпадает с мск) - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Советский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 8.44 - н.п. Клещеевка - н.п. Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 9.10 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220818/donbass-1810362900.html
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донецкая народная республика
макеевка
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, гольмовский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Гольмовский
10:12 18.08.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Макеевку, Гольмовский и Пантелеймоновку

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания, поврежденное после ударов ВСУ
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив 13 снарядов за 30 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 8.40 (совпадает с мск) - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Советский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 8.44 - н.п. Клещеевка - н.п. Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 9.10 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
08:56Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
08:03Специальная военная операция на Украине
Украина обстреляла Горловку снарядами натовского калибра
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаГольмовский
 
 
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