https://ria.ru/20220818/donbass-1810379277.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку, Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив 13 снарядов за 30 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:12

2022-08-18T10:12

2022-08-18T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

макеевка

гольмовский

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив 13 снарядов за 30 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 8.40 (совпадает с мск) - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Советский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 8.44 - н.п. Клещеевка - н.п. Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 9.10 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220818/donbass-1810362900.html

https://ria.ru/20220818/svo-1810356279.html

донецкая народная республика

макеевка

гольмовский

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, макеевка, гольмовский