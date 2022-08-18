https://ria.ru/20220818/donbass-1810367044.html
В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель
В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 18.08.2022
В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:22
2022-08-18T09:22
2022-08-18T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
гольмовский
донецкая народная республика
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124075_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dae78d4e3968aaf220695db201213f0.jpg
ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."По предварительной информации, в результате очередного обстрела поселка городского типа Гольмовский украинскими боевиками ранение получил мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220818/gorlovka-1810362612.html
гольмовский
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124075_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_bdff3c585cd3453349cb4c1f017f0acb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гольмовский, донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Горловка
В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мэр Горловки Приходько: в Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель