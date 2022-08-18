https://ria.ru/20220818/donbass-1810367044.html

В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель

В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 18.08.2022

В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:22

2022-08-18T09:22

2022-08-18T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."По предварительной информации, в результате очередного обстрела поселка городского типа Гольмовский украинскими боевиками ранение получил мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220818/gorlovka-1810362612.html

гольмовский

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гольмовский, донецкая народная республика, горловка