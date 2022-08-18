https://ria.ru/20220818/donbass-1810364336.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 миллиметров, по Горловке и Ясиноватой - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:09

2022-08-18T09:09

2022-08-18T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

ясиноватая

нато

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 миллиметров, по Горловке и Ясиноватой - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:20 - н.п. Орловка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 08:00 - н.п. Клещеевка - н.п. Травневое: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; ... 08:30 - н.п Курдюмовка - н.п. Горловка (поселок шахты Румянцева): выпущено 7 снарядов калибром 152 мм; 08:37 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/donbass-1810362900.html

донецк (днр)

горловка

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), горловка, ясиноватая, нато