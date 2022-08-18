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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/donbass-1810364336.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 миллиметров, по Горловке и Ясиноватой - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:09
2022-08-18T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
ясиноватая
нато
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 миллиметров, по Горловке и Ясиноватой - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:20 - н.п. Орловка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 08:00 - н.п. Клещеевка - н.п. Травневое: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; ... 08:30 - н.п Курдюмовка - н.п. Горловка (поселок шахты Румянцева): выпущено 7 снарядов калибром 152 мм; 08:37 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), горловка, ясиноватая, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Ясиноватая, НАТО
09:09 18.08.2022 (обновлено: 09:20 18.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 миллиметров, по Горловке и Ясиноватой - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:20 - н.п. Орловка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 08:00 - н.п. Клещеевка - н.п. Травневое: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; ... 08:30 - н.п Курдюмовка - н.п. Горловка (поселок шахты Румянцева): выпущено 7 снарядов калибром 152 мм; 08:37 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
08:56Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаЯсиноватаяНАТО
 
 
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