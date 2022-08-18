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Москва отказалась мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна - РИА Новости, 18.08.2022
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Москва отказалась мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна
Москва отказалась мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна - РИА Новости, 18.08.2022
Москва отказалась мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна
Москва не станет играть роль Цербера, ограничивая сотрудничество между Донецком и Пхеньяном в вопросе найма северокорейских рабочих, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T05:53
2022-08-18T07:19
в мире
денис пушилин
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донбасс
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Москва не станет играть роль Цербера, ограничивая сотрудничество между Донецком и Пхеньяном в вопросе найма северокорейских рабочих, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика ведет с Пхеньяном переговоры о прибытии строителей из КНДР, первая группа может приехать в самое ближайшее время. В июле Пхеньян признал независимость республик Донбасса."На привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства — члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются", — отметил Ильичев.Он подчеркнул, что параметры предполагаемого сотрудничества между этими сторонами лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому "за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян".В декабре 2017 года Совет безопасности ООН ввел в отношении КНДР международные санкции, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, рестрикции распространяются не только на экспорт и импорт, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, пхеньян, оон
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Пхеньян, ООН
05:53 18.08.2022 (обновлено: 07:19 18.08.2022)
 
Москва отказалась мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна

МИД заявил, что Донецк и Пхеньян сами определят параметры своего сотрудничества

© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР / Перейти в фотобанкПосол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР
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Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Москва не станет играть роль Цербера, ограничивая сотрудничество между Донецком и Пхеньяном в вопросе найма северокорейских рабочих, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика ведет с Пхеньяном переговоры о прибытии строителей из КНДР, первая группа может приехать в самое ближайшее время. В июле Пхеньян признал независимость республик Донбасса.
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"На привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства — члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются", — отметил Ильичев.
Он подчеркнул, что параметры предполагаемого сотрудничества между этими сторонами лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому "за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян".

"Резолюции Совета безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером. Эту неприглядную роль давно взяли на себя те самые столицы, которые продолжают раздувать конфликт и которых ни в малейшей степени не интересует жизнь людей на Донбассе, да и на Украине тоже", — заключил дипломат.

В декабре 2017 года Совет безопасности ООН ввел в отношении КНДР международные санкции, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, рестрикции распространяются не только на экспорт и импорт, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.
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В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонбассПхеньянООН
 
 
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