https://ria.ru/20220818/donbass-1810350351.html

Москва отказалась мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна

Москва отказалась мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна - РИА Новости, 18.08.2022

Москва отказалась мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна

Москва не станет играть роль Цербера, ограничивая сотрудничество между Донецком и Пхеньяном в вопросе найма северокорейских рабочих, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T05:53

2022-08-18T05:53

2022-08-18T07:19

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

донбасс

пхеньян

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802282882_0:240:1262:950_1920x0_80_0_0_03633fa6a510048844e5a0db4cc7f3e0.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Москва не станет играть роль Цербера, ограничивая сотрудничество между Донецком и Пхеньяном в вопросе найма северокорейских рабочих, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика ведет с Пхеньяном переговоры о прибытии строителей из КНДР, первая группа может приехать в самое ближайшее время. В июле Пхеньян признал независимость республик Донбасса."На привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства — члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются", — отметил Ильичев.Он подчеркнул, что параметры предполагаемого сотрудничества между этими сторонами лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому "за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян".В декабре 2017 года Совет безопасности ООН ввел в отношении КНДР международные санкции, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, рестрикции распространяются не только на экспорт и импорт, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.

https://ria.ru/20220815/kndr-1809630909.html

https://ria.ru/20220811/kndr-1808812700.html

донецкая народная республика

донбасс

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, пхеньян, оон