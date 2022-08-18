05:53 18.08.2022 (обновлено: 07:19 18.08.2022)
Москва отказалась мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна
МИД заявил, что Донецк и Пхеньян сами определят параметры своего сотрудничества
© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР / Перейти в фотобанкПосол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Москва не станет играть роль Цербера, ограничивая сотрудничество между Донецком и Пхеньяном в вопросе найма северокорейских рабочих, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"На привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства — члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются", — отметил Ильичев.
Он подчеркнул, что параметры предполагаемого сотрудничества между этими сторонами лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому "за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян".
"Резолюции Совета безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером. Эту неприглядную роль давно взяли на себя те самые столицы, которые продолжают раздувать конфликт и которых ни в малейшей степени не интересует жизнь людей на Донбассе, да и на Украине тоже", — заключил дипломат.
В декабре 2017 года Совет безопасности ООН ввел в отношении КНДР международные санкции, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, рестрикции распространяются не только на экспорт и импорт, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.