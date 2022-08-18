https://ria.ru/20220818/dokhody-1810495775.html
Доходы самозанятых оренбуржцев выросли на 75%
Доходы самозанятых оренбуржцев выросли на 75% - РИА Новости, 18.08.2022
Доходы самозанятых оренбуржцев выросли на 75%
В Оренбургской области зарегистрировано более 67 тысяч самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход, с начала года из сумма доходов выросла на... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:03
2022-08-18T16:03
2022-08-18T16:03
оренбургская область
денис паслер
экономика
доходы
налоги
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ОРЕНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. В Оренбургской области зарегистрировано более 67 тысяч самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход, с начала года из сумма доходов выросла на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс- служба правительства региона."За три года численность самозанятых в регионе выросла более чем в 8 раз. Оренбуржцы, которые ведут своё дело, хотят получать господдержку и социальные гарантии. Это возможно только в случае получения официального статуса и вывода из тени доходов. Взаимное доверие бизнеса и государства – хороший фундамент развития экономики", - цитирует пресс- служба слова губернатора региона Дениса Паслера.С начала года сумма доходов самозанятых в Оренбуржье составила 6,2 миллиарда рублей. До постановки на учет практически у 40% не было официальных доходов за год.Большинство самозанятых – молодежь до 35 лет. Возраст самозанятых оренбуржцев от 14 до 87 лет. Самозанятыми чаще всего становятся мужчины.Наиболее востребованные виды деятельности – "перевозка пассажиров", "строительство (ремонт)", "услуги курьера", "маркетинг, реклама" и "реализация продукции собственного производства".Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно только в мобильном приложении "Мой налог". Там же налогоплательщиком осуществляется все взаимодействие с налоговой службой.В приложении появилась возможность производить оплату товаров и услуг в безналичной форме. Для этого самозанятый может сформировать счет, а покупатель его оплатит в режиме онлайн.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, экономика, доходы, налоги
Оренбургская область, Денис Паслер, Экономика, Доходы, Налоги
ОРЕНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. В Оренбургской области зарегистрировано более 67 тысяч самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход, с начала года из сумма доходов выросла на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс- служба правительства региона.
"За три года численность самозанятых в регионе выросла более чем в 8 раз. Оренбуржцы, которые ведут своё дело, хотят получать господдержку и социальные гарантии. Это возможно только в случае получения официального статуса и вывода из тени доходов. Взаимное доверие бизнеса и государства – хороший фундамент развития экономики", - цитирует пресс- служба слова губернатора региона Дениса Паслера
.
С начала года сумма доходов самозанятых в Оренбуржье составила 6,2 миллиарда рублей. До постановки на учет практически у 40% не было официальных доходов за год.
Большинство самозанятых – молодежь до 35 лет. Возраст самозанятых оренбуржцев от 14 до 87 лет. Самозанятыми чаще всего становятся мужчины.
Наиболее востребованные виды деятельности – "перевозка пассажиров", "строительство (ремонт)", "услуги курьера", "маркетинг, реклама" и "реализация продукции собственного производства".
Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно только в мобильном приложении "Мой налог". Там же налогоплательщиком осуществляется все взаимодействие с налоговой службой.
В приложении появилась возможность производить оплату товаров и услуг в безналичной форме. Для этого самозанятый может сформировать счет, а покупатель его оплатит в режиме онлайн.