https://ria.ru/20220818/dokhody-1810495775.html

Доходы самозанятых оренбуржцев выросли на 75%

Доходы самозанятых оренбуржцев выросли на 75% - РИА Новости, 18.08.2022

Доходы самозанятых оренбуржцев выросли на 75%

В Оренбургской области зарегистрировано более 67 тысяч самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход, с начала года из сумма доходов выросла на... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:03

2022-08-18T16:03

2022-08-18T16:03

оренбургская область

денис паслер

экономика

доходы

налоги

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ОРЕНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. В Оренбургской области зарегистрировано более 67 тысяч самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход, с начала года из сумма доходов выросла на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс- служба правительства региона."За три года численность самозанятых в регионе выросла более чем в 8 раз. Оренбуржцы, которые ведут своё дело, хотят получать господдержку и социальные гарантии. Это возможно только в случае получения официального статуса и вывода из тени доходов. Взаимное доверие бизнеса и государства – хороший фундамент развития экономики", - цитирует пресс- служба слова губернатора региона Дениса Паслера.С начала года сумма доходов самозанятых в Оренбуржье составила 6,2 миллиарда рублей. До постановки на учет практически у 40% не было официальных доходов за год.Большинство самозанятых – молодежь до 35 лет. Возраст самозанятых оренбуржцев от 14 до 87 лет. Самозанятыми чаще всего становятся мужчины.Наиболее востребованные виды деятельности – "перевозка пассажиров", "строительство (ремонт)", "услуги курьера", "маркетинг, реклама" и "реализация продукции собственного производства".Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно только в мобильном приложении "Мой налог". Там же налогоплательщиком осуществляется все взаимодействие с налоговой службой.В приложении появилась возможность производить оплату товаров и услуг в безналичной форме. Для этого самозанятый может сформировать счет, а покупатель его оплатит в режиме онлайн.

https://ria.ru/20220816/zaymy-1810064476.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, экономика, доходы, налоги