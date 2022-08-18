https://ria.ru/20220818/dnr-1810592105.html

Украинские военные за сутки выпустили более 250 снарядов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 250 снарядов по ДНР - РИА Новости, 18.08.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 250 снарядов по ДНР

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 снарядов по 13 населенным пунктам Донецкой Народной республики, сообщает в четверг Народная милиция ДНР. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:48

2022-08-18T19:48

2022-08-18T19:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 снарядов по 13 населенным пунктам Донецкой Народной республики, сообщает в четверг Народная милиция ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, противник выпустил более 250 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов, в том числе применялись неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм. Огонь велся по районам тринадцати населённых пунктов республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Накануне сообщалось о более чем 300 снарядах, выпущенных украинскими войсками за сутки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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