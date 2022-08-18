https://ria.ru/20220818/dnr-1810591009.html

В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики

В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики - РИА Новости, 18.08.2022

В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики

Четверо военных Донецкой Народной Республики погибли, еще шесть получили ранения за текущие сутки, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:41

2022-08-18T19:41

2022-08-18T19:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Четверо военных Донецкой Народной Республики погибли, еще шесть получили ранения за текущие сутки, сообщила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли и шесть получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика