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В Горловке при обстреле один ребенок погиб, двое ранены - РИА Новости, 18.08.2022
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В Горловке при обстреле один ребенок погиб, двое ранены
В Горловке при обстреле один ребенок погиб, двое ранены - РИА Новости, 18.08.2022
В Горловке при обстреле один ребенок погиб, двое ранены
Один ребенок погиб, еще двое ранены при обстреле жилого массива "Строитель" в городе Горловка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:55
2022-08-18T19:55
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще двое ранены при обстреле жилого массива "Строитель" в городе Горловка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.Согласно сообщению в Telegram-канале Приходько, в результате обстрела "один ребенок погиб, еще двое детей получили ранения"."Также поступила информация о нескольких раненых взрослых. Информацию уточняем", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
19:55 18.08.2022
 
В Горловке при обстреле один ребенок погиб, двое ранены

Мэр Горловки Приходько: при обстреле жилого массива один ребенок погиб, еще двое ранены

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще двое ранены при обстреле жилого массива "Строитель" в городе Горловка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.
Согласно сообщению в Telegram-канале Приходько, в результате обстрела "один ребенок погиб, еще двое детей получили ранения".
"Также поступила информация о нескольких раненых взрослых. Информацию уточняем", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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