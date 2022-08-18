В Горловке при обстреле один ребенок погиб, двое ранены
Мэр Горловки Приходько: при обстреле жилого массива один ребенок погиб, еще двое ранены
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще двое ранены при обстреле жилого массива "Строитель" в городе Горловка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.
Согласно сообщению в Telegram-канале Приходько, в результате обстрела "один ребенок погиб, еще двое детей получили ранения".
"Также поступила информация о нескольких раненых взрослых. Информацию уточняем", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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