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В Горловке при обстреле один ребенок погиб, двое ранены

В Горловке при обстреле один ребенок погиб, двое ранены - РИА Новости, 18.08.2022

В Горловке при обстреле один ребенок погиб, двое ранены

Один ребенок погиб, еще двое ранены при обстреле жилого массива "Строитель" в городе Горловка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:55

2022-08-18T19:55

2022-08-18T19:55

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

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украина

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще двое ранены при обстреле жилого массива "Строитель" в городе Горловка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.Согласно сообщению в Telegram-канале Приходько, в результате обстрела "один ребенок погиб, еще двое детей получили ранения"."Также поступила информация о нескольких раненых взрослых. Информацию уточняем", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины