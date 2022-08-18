Рейтинг@Mail.ru
Пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле БКЛ "Аминьевская" - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220818/blagoustroystvo-1810386772.html
Пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле БКЛ "Аминьевская"
Пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле БКЛ "Аминьевская" - РИА Новости, 18.08.2022
Пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле БКЛ "Аминьевская"
Новые пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле станции БКЛ "Аминьевская" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:41
2022-08-18T10:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новые пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле станции БКЛ "Аминьевская" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму и третьему этапам благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро "Аминьевская" на западе столицы. Ранее выполнили работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности новой станции, обновили участки Матвеевской улицы, Очаковского и Аминьевского шоссе, Проектируемого проезда 3631. В этом году проведем благоустройство на улице Озерная и оставшейся части Матвеевской, главная задача - сделать удобные пешеходные маршруты от жилых массивов", - заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства предупредили, что в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, обустроены проходы.Заммэра рассказал, что в настоящее время ведется устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций."В рамках проекта расширим тротуары и заменим их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составит более 32 тысяч квадратных метров. Обновим асфальт на проезжей части, сделаем парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установим 13 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью", - отметил Бирюков.Он добавил, что в этом районе обустроят почти 58 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью высадят более 80 деревьев.Сообщается, что на прилегающей к станции БКЛ "Аминьевская" территории поставят около 500 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. На маршрутах к метро появятся удобные лавочки и информационные стелы. Основные работы по благоустройству планируется завершить до конца года.
https://realty.ria.ru/20220817/moskva-1809629820.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
10:41 18.08.2022
 

Пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле БКЛ "Аминьевская"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новые пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле станции БКЛ "Аминьевская" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму и третьему этапам благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро "Аминьевская" на западе столицы. Ранее выполнили работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности новой станции, обновили участки Матвеевской улицы, Очаковского и Аминьевского шоссе, Проектируемого проезда 3631. В этом году проведем благоустройство на улице Озерная и оставшейся части Матвеевской, главная задача - сделать удобные пешеходные маршруты от жилых массивов", - заявил Бирюков.
Строительная площадка станции Московского метрополитена на Ленинском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Магистральное направление: как улицы Москвы примиряют пешеходов и водителей
В комплексе городского хозяйства предупредили, что в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, обустроены проходы.
Заммэра рассказал, что в настоящее время ведется устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций.
"В рамках проекта расширим тротуары и заменим их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составит более 32 тысяч квадратных метров. Обновим асфальт на проезжей части, сделаем парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установим 13 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью", - отметил Бирюков.
Он добавил, что в этом районе обустроят почти 58 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью высадят более 80 деревьев.
Сообщается, что на прилегающей к станции БКЛ "Аминьевская" территории поставят около 500 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. На маршрутах к метро появятся удобные лавочки и информационные стелы. Основные работы по благоустройству планируется завершить до конца года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала