https://ria.ru/20220818/blagoustroystvo-1810386772.html
Пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле БКЛ "Аминьевская"
Пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле БКЛ "Аминьевская" - РИА Новости, 18.08.2022
Пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле БКЛ "Аминьевская"
Новые пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле станции БКЛ "Аминьевская" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:41
2022-08-18T10:41
2022-08-18T10:41
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москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новые пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле станции БКЛ "Аминьевская" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму и третьему этапам благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро "Аминьевская" на западе столицы. Ранее выполнили работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности новой станции, обновили участки Матвеевской улицы, Очаковского и Аминьевского шоссе, Проектируемого проезда 3631. В этом году проведем благоустройство на улице Озерная и оставшейся части Матвеевской, главная задача - сделать удобные пешеходные маршруты от жилых массивов", - заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства предупредили, что в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, обустроены проходы.Заммэра рассказал, что в настоящее время ведется устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций."В рамках проекта расширим тротуары и заменим их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составит более 32 тысяч квадратных метров. Обновим асфальт на проезжей части, сделаем парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установим 13 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью", - отметил Бирюков.Он добавил, что в этом районе обустроят почти 58 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью высадят более 80 деревьев.Сообщается, что на прилегающей к станции БКЛ "Аминьевская" территории поставят около 500 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. На маршрутах к метро появятся удобные лавочки и информационные стелы. Основные работы по благоустройству планируется завершить до конца года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новые пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле станции БКЛ "Аминьевская" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму и третьему этапам благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро "Аминьевская" на западе столицы. Ранее выполнили работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности новой станции, обновили участки Матвеевской улицы, Очаковского и Аминьевского шоссе, Проектируемого проезда 3631. В этом году проведем благоустройство на улице Озерная и оставшейся части Матвеевской, главная задача - сделать удобные пешеходные маршруты от жилых массивов", - заявил Бирюков
.
В комплексе городского хозяйства предупредили, что в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, обустроены проходы.
Заммэра рассказал, что в настоящее время ведется устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций.
"В рамках проекта расширим тротуары и заменим их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составит более 32 тысяч квадратных метров. Обновим асфальт на проезжей части, сделаем парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установим 13 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью", - отметил Бирюков.
Он добавил, что в этом районе обустроят почти 58 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью высадят более 80 деревьев.
Сообщается, что на прилегающей к станции БКЛ "Аминьевская" территории поставят около 500 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. На маршрутах к метро появятся удобные лавочки и информационные стелы. Основные работы по благоустройству планируется завершить до конца года.